به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برندن کار، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا (FCC)، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که آیتم‌های حذف شده از برخی وب‌سایت‌ها یا در لیست تجهیزات ممنوعه آمریکا قرار داشته‌اند یا مجوز این آژانس را نداشتند. این تجهیزات شامل دوربین‌های امنیتی خانگی، ساعت‌های هوشمند و محصولاتی از برندهایی مانند هواوی، هانگژو هایک ویژن، زد تی ای و Dahua تکنولوژی می‌شوند.

کار افزود که براساس نظارت FCC، شرکت‌ها فرایندهای جدیدی را برای جلوگیری از عرضه کالاهای ممنوعه اجرایی کرده‌اند و این تلاش‌ها ادامه خواهد داشت.

کمیسیون فدرال ارتباطات همچنین هشدار امنیت ملی جدیدی صادر و به شرکت‌ها یادآوری کرده است که این آیتم‌ها می‌توانند به چین امکان دهند بر شهروندان آمریکایی نظارت کنند، شبکه‌های ارتباطی را مختل کنند و امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازند.

آژانس‌های آمریکایی طی سال‌های اخیر اقدامات متعددی علیه شرکت‌های فناوری چینی در حوزه‌های مخابرات، نیمه‌رسانا، خودروسازی و دیگر بخش‌هایی که تهدید امنیت ملی محسوب می‌شوند، انجام داده‌اند. اقدام اخیر نیز آخرین تلاش ایالات متحده برای جلوگیری از ورود کالاهای الکترونیکی چینی غیرمجاز به بازار این کشور است.