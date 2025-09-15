سرنوشت انویدیا و تیک تاک در گروی مذاکرات چین و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته رگولاتور بازار چین، تحقیقات درباره تراشه سازی انویدیا ادامه می یابد زیرا یافته های اولیه بررسی حاکی از آن است که شرکت مذکور قانون ضد انحصار این کشور را نقش کرده است.

تصمیم دولت چین برای ادامه تحقیق آنتی تراست درباره خرید شرکت طراحی تراشه رژیم صهیونیستی ملانوکس تکنولوژیز توسط انویدیا در حالی گرفته شده که آمریکا و چین در مادرید مذاکرات تجاری انجام می دهند. چین مدعی است انویدیا با خرید این شرکت طراحی تراشه شرایط موافقت مشروط نهاد تنظیم‌کننده بازار چین در سال ۲۰۲۰ را نقض کرده است.

از سوی دیگر نشریه بلومبرگ نوشت همزمان با از سرگیری مذاکرات تجاری آمریکا و چین در مادرید، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا به خبرنگاران گفته دو کشور به حل مسئله تیک تاک بسیار نزدیک شده اند.

این مقام آمریکایی پیش از آغاز دومین روز گفتگوها با همتایان چینی در پایتخت اسپانیا پیشرفت در مذاکرات را برجسته کرد. او در این باره گفت: من فکر می‌کنم درباره خود توافق تیک‌تاک، ما بسیار نزدیک هستیم یا مسئله را حل کرده‌ایم. اما درخواست‌های دیگر همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.

او همچنین اظهار داشت طرف چینی به رهبری هی لی‌فنگ معاون نخست‌وزیر ، در مذاکرات درخواست‌های شدیدی مطرح کرده اما جزئیات بیشتری درباره آن بیان نکرد.

جدیدترین دور مذاکرات بین دو اقتصاد برتر جهان درحالی برگزار می شود که قرار است دونالد ترامپ و شی جین پینگ روسای جمهور چین و آمریکا ماه آینده با یکدیگر ملاقات کنند. آنها قرار است در یک اجلاس در کره جنوبی حاضر شوند.

وزاری امور خارجه و دفاع دو کشور هفته گذشته با یکدیگر دیدار کردند تا زمینه را برای یک اجلاس احتمالی فراهم کنند.

نخستین روز از مذاکرات چین و آمریکا در تیک تاک روز گذشته برگزار شد و حدود شش ساعت طول کشید.