به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فعالیت این موسسه روی توسعه نسل بعدی مدلهای هوش مصنوعی و پلتفرمهای روباتیک متمرکز است.
این هاب تحقیقاتی مشترک، نخستین مرکز فناوری هوش مصنوعی انویدیا در خاورمیانه به حساب میآید که پژوهشهای چند رشتهای این انستیتو را با مدلهای هوش مصنوعی و قدرت رایانش هوش مصنوعی ترکیب میکند.
طبق توافقنامه مذکور TII میتواند از تراشههای جی پی یو خاص برای پیشبرد تحقیقات در حوزههای مختلف از جمله روباتیک استفاده کند. نجوا آراج( Najwa Aaraj)مدیر ارشد اجرایی TII در مصاحبهای گفت: قرار است از یک تراشه جدید استفاده کنیم که تراشه تور نامیده میشود و میتواند توسعه سیستمهای روباتیک پیشرفته را ممکن کند.
مؤسسه TII، شاخه تحقیقات کاربردی هیئت تحقیقات فناوری پیشرفته امارات متحده عربی، بخشی از تلاش این کشور برای تبدیل شدن به قدرتی در بازار جهانی هوش مصنوعی است. در جریان سفر دونالد ترامپ به خلیج فارس در ماه مه امسال، امارات قراردادی چند میلیارد دلاری برای ساخت یکی از بزرگترین مراکز داده جهان در ابوظبی امضا کرد؛ مرکزی که با فناوری آمریکایی و پیشرفتهترین تراشههای انویدیا تجهیز خواهد شد.
اما به دلیل نگرانیها درباره رابطه نزدیک امارات متحده عربی با چین، این معامله هنوز نهایی نشده است.
