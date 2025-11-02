به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجهنائینی بعد از یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با تأکید بر ضرورت افزایش تولید سرانه و بهرهوری در استان زنجان گفت: این استان از نظر شاخصهای اقتصادی و منطقهبندی در جایگاه مطلوبی قرار دارد، اما باید از ظرفیتهای صنعتی خود برای ارتقای سطح رفاه عمومی بهرهبرداری بیشتری انجام دهد.
وی با اشاره به جایگاه مطلوب اقتصادی این استان اظهار کرد: در حال حاضر سه استان زنجان، مرکزی و قزوین از نظر شاخصهای آمایش سرزمین و منطقهبندی اقتصادی از وضعیت مناسبی برخوردارند.
خواجهنائینی افزود: سهم صنعت در اقتصاد استان زنجان ۵۳ درصد و سهم بخش خدمات ۳۶ درصد است که این ترکیب نشاندهنده ظرفیت بالای استان برای گسترش تولید صنعتی و افزایش ارزش افزوده در این بخش است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تولید سرانه استان زنجان با حدود یک میلیون نفر جمعیت، حدود ۱۰۰ میلیون تومان در سال است، گفت: این رقم باید با برنامهریزی هدفمند، افزایش بهرهوری و توسعه بخشهای مولد اقتصادی ارتقا یابد تا در نتیجه آن سطح رفاه عمومی و معیشت مردم استان بهبود پیدا کند.
خواجهنائینی در ادامه به موضوع رتبهبندی و ارزیابی عملکرد استانها اشاره کرد و افزود: محورهای این ارزیابی شامل حوزههایی نظیر خزانهداری، صورتهای مالی، صدور مجوزها و اجرای برنامههای ملی است و ضروری است در سال آینده ارتقای رتبه استان زنجان در این شاخصها و همچنین در ارزیابیهای جشنواره شهید رجایی به طور ویژه مورد توجه مدیران استانی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه استان زنجان از لحاظ شاخصهای اقتصادی وضعیت مناسبی دارد، افزود: با این وجود باید با تقویت تولیدات صنعتی و افزایش سرانه تولید، وضعیت رفاه مردم استان بیش از گذشته بهبود یابد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سیاستهای کلان وزارتخانه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی با تغییرات سیاسی دچار تلاطم نمیشود و انتصابات مدیریتی در این وزارتخانه بر اساس مدارک تحصیلی، تجربه کاری، بومی بودن و همگرایی با مدیران ارشد استانها انجام میگیرد؛ موضوعی که در انتخاب مدیرکل جدید زنجان نیز لحاظ شده است.
وی رضایت کارکنان و بازنشستگان را از اولویتهای مهم وزارت اقتصاد برشمرد و افزود: تقویت انگیزه و بهبود وضعیت رفاهی نیروهای انسانی از سیاستهای محوری این وزارتخانه است.
خواجهنائینی همچنین با اشاره به ظرفیتهای شورای تأمین مالی کشور گفت: وزارت اقتصاد با بهرهگیری از ابزارهایی چون گمرک، مناطق آزاد، بانکهای دولتی، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای وابسته میتواند از روشهای نوین تأمین مالی برای اجرای پروژههای بزرگ استانی استفاده کند.
وی تأکید کرد: مدیران استانی باید هماهنگی لازم میان دستگاههای مرتبط را ایجاد کرده و از ظرفیتهای تأمین مالی برای پیشبرد طرحهای اولویتدار استان بهرهبرداری کنند.
در این مراسم با قدردانی از خدمات حمیدرضا نادری، خلیل قاسملو با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان زنجان معرفی شد.
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