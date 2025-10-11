  1. بین الملل
بازدید رئیس خبرگزاری «صدای افغان» از مهر+ تصاویر

رئیس خبرگزاری صدای افغان با حضور در ساختمان خبرگزاری مهر، با دکتر محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه ای مهر دیدار و گفت‌وگو کرد.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: حجت‌الاسلام والمسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان(آوا)، با حضور در ساختمان خبرگزاری مهر جمهوری اسلامی ایران در تهران، با دکتر محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه ای مهر و جمعی از مسئولان و خبرنگاران بخش بین‌الملل آن دیدار و گفت‌وگو کرد.

در جریان این دیدار، رئیس مرکز تبیان پیرامون آخرین تحولات افغانستان، گستاخی‌های رئیس‌جمهور آمریکا در مورد پایگاه هوایی بگرام، روابط افغانستان با جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین و همچنین موضوع مهاجرین به گفتگو اختصاصی با خبرنگار گروه بین الملل گروه رسانه ای مهر پرداخت. مشروح کامل این گفتگو به‌زودی از طریق خبرگزاری مهر و همچنین خبرگزاری صدای افغان(آوا) منتشر خواهد شد.

الناز رحمت نژاد

