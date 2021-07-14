به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی اهل بیت (ع)، حجت الاسلام سیدعیسی حسینی مزاری مدیر مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان و رئیس خبرگزاری صدای افغان با دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) دیدار و گفتگو کرد.

جریانات افراطی مانند طالبان هیچ نسبتی با دین ندارند

در ابتدای این دیدار آیت الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) درباره جایگاه ویژه کشور افغانستان به دو صفت شجاعت و دیانت ملت افغان اشاره کرد و بر ضرورت برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت مهاجرین افغانستانی در ایران و نیز در سایر کشورها تاکید نمود.

وی افزود: در طول این سال‌های طولانی، افغانستان همواره مواجه با جنگ و ناامنی بوده است. اکنون تدبیر جامعه افغانستان باید خروج قطعی آمریکا بدون هیچ قید و شرط از خاک آن کشور باشد و معتقد هستیم که باید در افغانستان یک دولت مردمی مستقر شود.

دبیر مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به تحرکات «گروه طالبان» تأکید کرد: جریانات افراطی و تندرو هیچ نسبت و وابستگی با دین و دستورات آن ندارند؛ بلکه آنان تحت سلطه استکبار جهانی هستند.

آیت الله رمضانی تأکید کرد: بحث مقاومت باید به صورت علمی و قوی در برنامه‌های مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: کلیدواژه‌های استکبار و استضعاف در قرآن مباحث مفصلی دارند که باید به خوبی بررسی و برای مردم تبیین شوند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در این دیدار، خواستار افزایش تعامل بین «خبرگزاری صدای افغان - آوا» و «خبرگزاری اهل بیت (ع) - ابنا» گردید.

شیعیان افغانستان به حال خود رها شده‌اند

در ادامه حجت‌الاسلام سید عیسی حسینی مزاری با اشاره به اوضاع و تحولات افغانستان که هر روز بحرانی‌تر می‌شود، آمریکا را عامل این بحران معرفی کرد و گفت: اگرچه آمریکایی‌ها طی ۳۰ سال به برخی از اهداف خود در افغانستان رسیدند، ولی به طور کامل نرسیدند، چون هنوز رگه‌هایی از بیداری اسلامی در کشور وجود داشت که مزاحم آن‌ها بود، لذا به این نتیجه رسیدند که اوضاع را رها کنند و زمینه‌های یک جنگ داخلی را در افغانستان فراهم کنند، زیرا در این جنگ داخلی از هر طرف کشته شود، به نفع آمریکایی است.

وی ادامه داد: اگرچه طالبان با آمریکایی‌ها توافق‌نامه دارند و دل‌شان خوش است که طرف اصلی آن‌ها آمریکاست، یا دولت افغانستان دل‌خوش است که تحت حمایت آمریکا هستند، و همچنین رهبران احزاب و سازمان‌ها هم نیم نگاهی به آمریکا دارند، اما واقعیت این است که آمریکا به هیچیک از این جناح‌ها اعتماد مطلق ندارد و نسبت به همه آن‌ها بدبین است.

این فعال فرهنگی اجتماعی در مورد هدف آمریکایی‌ها در شرایط کنونی در افغانستان، با بیان این‌که در شرایط کنونی شهرها در محاصره طالبان است، ولی شهرهای اصلی سقوط نمی‌کند، گفت: بر اساس دیدگاه قریب به یقین، این تحرکات سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده توسط آمریکایی‌هاست تا در نهایت آن طرح صلحی که قبلاً زلمی خلیلزاد شعارش را می‌داد که یک دولت ترکیبی انتقالی در افغانستان تأسیس شود، روی دست گرفته شود، در حالی که پیش از این با انتقادهای جدی مواجه بود.

وی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها فعلاً در افغانستان با هر جناحی که منسجم‌تر و قدرت‌مندتر عمل کند، تعامل می‌کند و در کنار آن قرار می‌گیرد؛ چه این جناح، طالبان باشد یا جریان دیگری.

در این میان، به گفته حسینی مزاری، یک نگرانی جدی بحث شیعه‌ها و جریان‌های شیعی در افغانستان است که نه در طول ۲۰ سال گذشته کاری برای سازمان‌دهی مردم و نیروها نکردند، که حالا هم حتی در خیزش‌های مردمی از جایگاه جدی برخوردار نیستند.

وی افزود که در شرایط کنونی اگر جنگی هم صورت نگیرد و بحث قانون اساسی افغانستان پیش بیاید که قطعاً تغییر خواهد کرد، بحث رسمیت شیعه به شدت در معرض خطر خواهد بود.

رئیس مرکز تبیان تصریح کرد: شرایط فعلی باعث نگرانی مردم و جریان‌های به خصوص شیعی است و در این بین، سیل مجدد مهاجرت از افغانستان به ایران دوباره شروع شده که مردم چه با ویزا و چه به صورت قاچاقی تلاش دارند به طرف ایران بیایند و نگران‌کننده است.

وی در ادامه تأکید داشت: در چنین اوضاعی، جمهوری اسلامی ایران که تنها عقبه حمایتی مردم افغانستان از قبل بوده و حالا هم هست، مواضع شفاف و روشنی ندارد که چه کار باید انجام شود. جمهوری اسلامی در طول ۲۰ سال گذشته هم از آن اهرم‌هایی که در دستش بود، نتوانست و یا نخواست در رابطه با مسائل افغانستان استفاده کند.

حسینی مزاری گفت: اگر چه آمریکایی‌ها نیز عامل مهمی برای دور ساختن ایرانی‌ها از فضای افغانستان بودند، اما مطمئناً ایران در افغانستان اهرم‌ها و فضاهایی در اختیار دارد که اگر استفاده کنند، نه آمریکا و نه هیچ قدرت دیگری نمی‌تواند جلوی آن‌ها را در جهت ایفای نقش در افغانستان نقش بگیرد.

وی در مورد وضعیت شیعه‌های افغانستان نیز گفت: شیعیان افغانستان به حال خود رها شده و سازمان‌دهی درست و مشخصی نه در حوزه اعتقادی و دینی و نه در حوزه سیاسی ندارند و یک انفعال شدید آن‌ها را فرا گرفته، به خصوص در حوزه‌های علمیه که کاملاً منفعل اند.

رئیس مرکز تبیان در بخش دیگر سخنان خود پیرامون فعالیت‌های این مرکز و همچنین خبرگزاری صدای افغان (آوا) گفت: مرکز تبیان در ۱۵ سنبله «شهریور» امسال ۳۰ ساله می‌شود و در این سه دهه، خط سیری که دنبال کرده، همواره رو به رشد بوده و از اوضاع بیرونی متأثر نبوده، که اگر خطری آن را تهدید کند و اگر جبهه غربی در افغانستان حضور داشته باشد، مسیرش نوسان داشته باشد.

وی تأکید کرد: در قالب این تشکیلات، مرکز تبیان در عرصه طرح و جریان‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی و طرح مباحث اندیشه اهل بیت (ع) در افغانستان پیش قدم بوده و کارهای اثرگذار و خوبی صورت گرفته است.

حسینی مزاری تصریح کرد: اگر امروز گفتمانی از انقلاب اسلامی در هر گوشه‌ای از افغانستان دیده می‌شود، ناشی از کارهای سازمان یافته مرکز تبیان بوده است.

البته به گفته وی، مرکز تبیان بهای این کار را هم پرداخته و دفتر مرکزی این مرکز در کابل در سال ۹۶ مورد حمله تروریستی قرار گرفت که بیش از ۵۰ شهید و بیش از ۱۴۰ زخمی برجای گذاشت.

رئیس خبرگزاری صدای افغان (آوا) ادامه داد که بعد از آن هم این تشکیلات در معرض فشار و سختی‌های جدی بوده، اما کارها با توانمندی کاملاً قابل توجه در عرصه مسائل افغانستان دنبال شده و دفاتر مرکزی مرکز تبیان در کابل و نمایندگی‌های آن در هرات، مزارشریف، بامیان، غزنی و در ایران، در تهران، مشهد و قم خیلی فعال اند.

وی خواستار افزایش تعامل میان مرکز تبیان و خبرگزاری صدای افغان (آوا) با مجمع جهانی اهل بیت (ع) شد.

حسینی مزاری در بخش پایانی صحبت‌های خود خواهان رفع برخی موانع در ارتباط با دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع) و افزایش تعامل میان مرکز تبیان و این دانشگاه گردید.