موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ستون امنیت غذایی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گلمحمدی، رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست ارزیابی عملکرد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال که با هدف بررسی دستاوردها، چالشها و برنامههای آینده تشکیل شد با تاکید بر نقش راهبردی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال به عنوان یکی از پایههای اصلی امنیت غذایی کشور، گفت: طراحی و راهاندازی یک پلتفرم جامع برای رصد و مدیریت بذرهای کشور، میتواند گام بلندی برای شفافیت و بهرهوری در یکی از حساسترین زنجیرههای تأمین کشور باشد.
وی افزود: در شرایطی که سایر موسسات تحقیقاتی به تولید ارقام مشغول هستند، این موسسه با گواهی و عرضه بذرهای استاندارد به کشاورزان، نقشی کلیدی در پایداری تولید ایفا میکند.
معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به کمبود گزارشهای دقیق، خواستار تهیه گزارشهای شفاف از سهم بذر گواهی شده در عملکرد و بهرهوری کشاورزی شد.
وی بر لزوم انجام آزمونهای اصالت ژنتیکی و مولکولی برای ارقام و پیشنهاد طرح این موضوع در دستور کار کمیتههای تخصصی رقم تاکید کرد.
گلمحمدی بر پشتیبانی از جایگاه علمی محققان تأکید و خواستار حمایت بیشتر از فرآیندهای ثبت ارقام و شناسایی دقیق ارقام وارداتی و داخلی شد.
وی با انتقاد از برونسپاری برخی آزمایشها، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت آزمایشگاههای پیشرفته موسسات زیرمجموعه سازمان شد.
رئیس سازمان تات، تدوین اطلس فناوریهای مرتبط با بذر را یکی از اقدامات مهم در مسیر توسعه فناوری و تجاریسازی دانست و در ادامه تاکید کرد: طراحی و راهاندازی یک پلتفرم جامع برای رصد و مدیریت بذرهای کشور به منظور شفافسازی وضعیت و افزایش مشارکت ذینفعان، از دیگر دستور کارهای این موسسه تحقیقاتی است.
وی بر اهمیت فرهنگسازی درباره مزایای بذر گواهیشده تأکید و خواستار تولید محتوا و حضور فعالتر در رسانهها و فضای مجازی شد.
گلمحمدی همچنین بر هماهنگی و همکاری نزدیک با معاونت باغبانی و سایر بخشها و همچنین همکاری با روابط عمومی سازمان برای ارتقای آگاهی عمومی تأکید کرد.
