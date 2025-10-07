به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، جلسه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
قرار بود در این نشست، قیمت تضمینی خرید گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تعیین شود، اما با وجود تأخیر چندماهه و در حالی که طبق روال باید در تیرماه این نرخ مشخص و ابلاغ میشد، جلسه شورای قیمتگذاری باز هم بدون نتیجه پایان یافت.
اعضای شورای قیمتگذاری گندم شامل ۹ عضو اصلی هستند؛ چهار نفر از نمایندگان تشکلهای مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران)، دو کشاورز خبره در زمینه محصولات مختلف کشاورزی و سه عضو دولتی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه. علاوه بر این، دو نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات حضور دارند.
اعضای بخش خصوصی شورای قیمتگذاری اعلام کردهاند که بهای تمامشده هر کیلوگرم گندم، بر اساس نرخ تورم و سود متعارف، حدود ۳۲ هزار تومان است؛ اما نمایندگان بخش دولتی با این رقم مخالفت کرده و به همین دلیل، قیمت جدید خرید تضمینی گندم هنوز نهایی نشده است.
امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم عادی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۲۱ هزار تومان تعیین شده بود، با این حال هنوز بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است.
با گذشت چند ماه از زمان مقرر برای اعلام نرخ جدید، احتمال میرود موضوع قیمت گندم فردا در جلسه هیئت دولت مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. کشاورزان امیدوارند با ورود رئیسجمهور، تعیین تکلیف این موضوع هرچه سریعتر انجام شود.
گفتنی است پس از مشخص شدن نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک ـ که مبنای تعیین قیمت ۳۱ قلم دیگر از محصولات اساسی کشاورزی نیز هست ـ وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا یک هفته فرصت دارد تا نرخ مصوب را ابلاغ کند.
