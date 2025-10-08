هدف نهایی تأمین نان مردم از تولید داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود یوسفی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در گفتگویی عنوان کرد: واردات گندم صرفاً با هدف تنظیم بازار و حفظ ذخایر استراتژیک انجام میشود و کشور باید به سمتی حرکت کند که نیاز مردم به نان بهطور کامل از تولید داخلی تأمین شود.
وی افزود: در شرایطی که تغییرات اقلیمی، خشکسالیهای پیاپی و کاهش منابع آبی چالشهای جدی برای تولید گندم ایجاد کردهاند، استفاده از بذرهای مقاوم، روشهای نوین آبیاری و حمایت هدفمند از کشاورزان، راهکارهای اساسی برای حفظ تولید و پایداری امنیت غذایی است.
یوسفی با بیان این که گندم اصلیترین مؤلفه امنیت غذایی کشور است، ادامه داد: هر کشوری که بتواند نیاز خود را از منابع داخلی تأمین کند، از نظر اقتصادی و اجتماعی مقاومتر خواهد بود.
وی تأکید کرد: توسعه فناوریهای نوین در تولید، ذخیرهسازی و مدیریت زنجیره تأمین گندم، زیربنای بینیازی از واردات در بلندمدت است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران تاکید کرد: امنیت غذایی امروز بهطور مستقیم با امنیت ملی گره خورده است و هر میزان وابستگی در این حوزه، میتواند آسیبپذیری کشور را افزایش دهد.
این مسئول دولتی در پایان تصریح کرد: ایران از ظرفیتهای گستردهای در بخش کشاورزی برخوردار است و با مدیریت هوشمندانه منابع، سیاستگذاری هدفمند و همکاری دولت، کشاورزان و مراکز تحقیقاتی میتواند مسیر خودکفایی پایدار در تولید گندم را با قدرت ادامه دهد.
