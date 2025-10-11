به گزارش خبرگزاری مهر، در جهت تقویت اقدامات دولت چهاردهم در پیشبرد امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، تفاهم‌نامه همکاری بین مصطفی مولوی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و سعید نورایی، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به امضا رسید.

در این مراسم که معاونان، مدیران و مشاوران دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور داشتند، ابراز امیدواری شد که این تفاهم‌نامه، شروعی مجدد برای همکاری‌های مشترک در راستای مشارکت فزاینده دو نهاد در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

در ابتدای جلسه، سعید نورایی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن اشاره به مأموریت‌ها و وظایف دو دستگاه، گفت: اهداف موردنظر در این تفاهم‌نامه با تشریک مساعی رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور نهایی شده است. این اهداف عموماً مشتمل بر همکاری برای کاهش یا حذف گلوگاه‌ها و زمینه‌های فسادزای شناسایی‌شده در ساختارهای اجرایی و اقتصادی کشور، مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، توسعه ظرفیت‌های نظارتی، تحلیلی و فناورانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، هماهنگی و پیگیری مشترک در رسیدگی به پرونده‌ها و تخلفات مهم و کلان اقتصادی، ایجاد سازوکار مؤثر برای تبادل اطلاعات و تجربیات در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و صیانت و حمایت از جامعه مدیران سالم و پاک‌دست دولت در قبال موانع احتمالی انجام وظایف و تقویت روحیه شجاعت در مدیران حوزه مبارزه با فساد خواهد بود.

وی افزود: دو طرف با توجه به ظرفیت‌های موجود، خود را ملزم به پیگیری، مطالبه‌گری و هماهنگی در عرصه مبارزه با فساد خواهند کرد.

در ادامه، سردار مولوی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، با اشاره به حضور بازرس ویژه رئیس‌جمهور در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از اهداف مهم تفاهم‌نامه را «مبارزه بی‌اغماض با فساد در دستگاه‌های دولتی» عنوان کرد و اظهار کرد: همکاری مشترک دبیرخانه ستاد و دفتر بازرسی ویژه در موضوعات و پرونده‌های ملی، با توجه به ظرفیت‌های طرفین، موجب ارتقای امر مبارزه با فساد، پیشگیری از تکرار موارد مشابه، صیانت از حقوق مردم و حاکمیت و جلوگیری از موازی‌کاری‌های موجود است.

شایان ذکر است، در این جلسه با توضیح و تبیین برخی موضوعات قابل بررسی مشترک در قالب این تفاهم‌نامه، مواردی احصا و برای شروع به کار از سوی طرفین مطرح شد که مورد توافق و تأکید رؤسای دبیرخانه ستاد و دفتر بازرسی ویژه قرار گرفت. همچینین در پایان تفاهم‌نامه همکاری از سوی مولوی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و دکتر نورایی، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، امضا و مورد تبادل قرار گرفت.