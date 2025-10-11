به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز شنبه (۱۹ مهر ۱۴۰۴) در گفتگویی تلویزیونی و در گزارشی از عملکرد دولت به مردم، گفت: سوال مهمی مطرح است و آن اینکه آیا کارهایی که دولت انجام میدهد، به اندازه کافی توسط مردم عزیز ایران دیده میشود یا خیر و آیا صدای مردم به اندازه کافی به میز هیأت دولت میرسد که باید تاکید کرد تمام تلاش دولتها ارتباط بهتر با مردم است و این موضوعی است که به شدت جای کار دارد.
ویافزود: این موضوع در هیأت دولت مطرح شد و در جمعبندی صورتگرفته است و مقرر شده است که بنده به عنوان سخنگوی دولت هفتهای دو روز و در روزهای شنبه و دوشنبه روایتی از اقدامات دولت برای مردم ارائه کنم و البته هر جا که لازم بود وزرای دیگر هم اضافه شوند و پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
سخنگوی دولت با اشاره به جنگ ۱۲ روزه خاطر نشان کرد: این سوال جدی مطرح است که دولت پیش و پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جریان فعال مکانیسم پسگشت چه اقداماتی انجام داده و قرار است ما به این سوالات، سوالات دیگر و همچنین مطالبات مردم در جامعه پاسخ دهیم، لذا هدف اصلی این گزارشات این است که مردم عزیز ایران به عنوان ذینفعان بدانند که دولت چه میکند.
مهاجرانی تصریح کرد: گاهی حجم صداها زیاد است که گاهی صدا به صدا نمیرسد، لذا این برنامه تلاشی است که اقدامات دولت را تشریح کنیم. اینکه دولت هفتهای دو بار در هفته تشکیل جلسه میدهد و زمان زیادی صرف تصویب آییننامههایی میشود که برنامه هفتم توسعه را به عنوان جدیترین برنامه و گشاینده راه کشور صورت میدهد، همچنین در طول جلسات دولت گزارش وزارتخانههای مختلف ارائه میشود. از سویی یکی از مشکلاتی که کشور با آن به شدت دست به گریبان است، مازوتسوزی در کارخانجات است. همچنین انباشت زباله یکی از معضلات مهم استانهای شمالی است درحالی که برخی کشورها زباله وارد و آنرا تبدیل به سوخت میکنند، در نتیجه با مصوبه شورای اقتصاد در استان اصفهان جداسازی پسماند زباله از مبدا تصویب شد و یکی از پیامدهای مثبت این طرح، تصویر زیباتر از شهرهای ماست. همچنین دیگر پسماندهای تر زباله نیز طی فرآیندی به سوخت جایگزین مازوت تبدیل میشود.
وی افزود: با اجرایی شدن این پروژه، مازوتسوزی و آلودگی محیط زیست کاهش و از سوی دیگر استفاده از سوخت گاز در کارخانجات سیمان نیز کاهشی خواهد شد.
همچنین معیشت مردم از موضوعات جدی و مورد توجه دولت است، اما آیا دولت درحالی که پانزدهمین سال تحریمها را پشت سر میگذاریم.
سخنگوی دولت گفت: همچنین امروز تحت فشارهای سنگین بینالمللی هستیم، فقط به معیشت میاندیشد که باید گفت خیر، زیرا معیشت تنها یکی از موضوعات مهم برای دولت است و ما به شدت درباره آن دغدغهمند هستیم اما تمام پیشرفت کشور را نیز وابسته به آن متوقف نکردهایم.
سخنگوی دولت با اشاره به لزوم فعال بودن کارخانجات کشور، عنوان کرد ادامه داد: کارخانجات ما باید کار کنند، محیط زیست را باید حفظ کنیم و همچنین کاهش مصرف گاز را نیز در دستور کار قرار دهیم.
مهاجرانی گفت: یکی از موضوعاتی که دولت دنبال میکند، دور کردن جنگ از کشور است و دولت با فعالیتهای دیپلماتیک خود، تلاش میکند که جنگ از کشور دور کند.
سخنگوی دولت با اشاره به محور عدالت مورد نظر رئیسجمهور، متذکر شد: این محور چهار موضوع اساسی دارد، نخست معیشت مردم است و اینکه همه مردم باید از مواد غذایی مکفی برخوردار باشند، متأسفانه خط فقر گسترش یافته و نباید آنرا انکار کنیم، چرا که هر گاه واقعیتها را به صورت شفاف با مردم در میان میگذاریم، پذیرش بهتر میشود. دولت بر حفظ معیشت مردم تمرکز دارد و تلاش میکند که معیشت دهکهای پایین با تلاطم دستخوش آسیب نشود و مردم دچار آسیب نشوند.
وی ادامه داد: طرح «یسنا»، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در همین راستاست که مادران باردار و کودکان زیر پنج سال، از تغذیه کافی برخوردار باشند و در طول برنامهها بیشتر در باره این موضوعات سخن خواهیم گفت. همچین لازم به یادآوری است که مردم میتوانند با شماره ۱۱۱ ارتباطات ریاست جمهور تماس بگیرند و به ما بگویند که علاقمند هستند بیشتر درباره چه موضوعاتی صحبت کنیم.
شایان ذکر است، طرح «یسنا» یک شکل از کالابرگ الکترونیکی است که برای حمایت از کودکان و مادران شیرده که جزو دهکهای درآمدی پایین هستند طراحی شده است.
