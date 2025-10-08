«بلندیان» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در حکمی محمد مهدی بلندیان را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور منصوب کرد.
وزیر کشور در این حکم، هوشمندسازی فرآیندها، چابکسازی، تقویت کارآمدی نیروی انسانی، بکارگیری نیروهای متعهد جوان، خلاق و کارآمد، رعایت عدالت سازمانی بهمنظور شایستهسالاری در انتصابات و شایستهگزینی را از اولویتهای کاری معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بیان کرده است.
هچنین ارتقاء رضایت کارکنان و استفاده از کارکنان درونسازمانی بویژه در مشاغل مدیریتی، استفاده از ظرفیت و توانمندی بانوان و طراحی و اجرای سیاستهای جانشینپروری و تربیت مدیران آینده با تدوین و بهروزرسانی شاخصها و ارزیابی عملکرد مطلوب از دیگر مواردی است که بر آن تاکید شده است.
محمد مهدی بلندیان، پیش از این معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
وزیر کشور همچنین از تلاش و خدمات منصور تقوی در مدت تصدی این معاونت، به ویژه توجه به استفاده از ظرفیت درونسازمانی و نیز بازنگری و اصلاح ساختار وزارت کشور و استانها قدردانی کرد.
