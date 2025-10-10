جمیل لطف الله نسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا گفت: به خاطر لژیونر بودن برخی ملی پوشان و برخی اعزام ها به میادین بین المللی، اردوی متمرکزی برای تیم ملی برگزار نشد اما همین درگیری در رقابت های مختلف، کمک کرد تا بازیکنان در شرایط خوبی قرار بگیرند.

وی با اشاره به غیبت نیما عالمیان در ترکیب تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا خاطرنشان کرد: نیما تلاش زیادی برای دریافت ویزا داشت اما به خاطر ناقص بودن مدارک نتوانست به نتیجه برسد. در مورد نوشاد عالمیان شانس آوردیم که موفق به همراهی تیم شد. او تا روز آخر تکلیفش برای شرکت در مسابقات مشخص نبود، پروسه ویزای نوشاد هم خیلی طولانی شد طوریکه روز گذشته (چهارشنبه) و یک روز بعد از اعزام تیم ملی از تهران، توانست فرانسه را ترک کند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز تاکید کرد: قطعا اگر نیما عالمیان را در اختیار داشتیم، از شرایط بهتری برای رقابت با حریفان برخوردار بودیم، به هر حال او بازیکن با تجربه ای است و می توانست کمک حال تیم باشد اما اجازه نمی دهیم که غیبتش به تیم و نتیجه گیری آسیبی بزند.

وی تاکید کرد: در غیاب او باید روی تجربه نوشاد و امیرحسین هدایی بیشتر حساب کنیم. محمد موسوی و بنیامین فرجی هم بازیکنان جوانی هستند که در این شرایط، فرصت بیشتری برای بازی پیدا می کنند و این برای شان خوب است به خصوص که تا یک ما دیگر هم باید در بازی های اسلامی حاضر شوند.

لطف الله نسبی با یادآوری اینکه در رقابت های قهرمانی آسیا تکلیف ۱۲ سهمیه جهانی برای مسابقات ۲۰۲۶ لندن مشخص می شود، گفت: در دوره پیشین این رقابت ها تیم هشتم شدیم، بنابراین باید در این دوره از مرحله مقدماتی بازی های مان را آغاز کنیم. برای صعود به مرحله حذفی هم باید یکی از ۲ تیم اول شویم.

وی تصریح کرد: در پایان مرحله مقدماتی، ۲ تیم اول هر گروه وارد مرحله حذفی می شوند که «پیش رونده» است یعنی هیچ تیمی از آن حذف نمی شود، اینگونه که ۲ تیم اول همین مرحله وارد مرحله دوم حذفی می شوند تا در کنار ۶ تیم اول دوره قبل که از دیدارهای مقدماتی این دوره معاف هستند، ترکیب ۸ تیمی را برای ادامه دیدارها تشکیل دهند. سایر تیم های مرحله حذفی اول هم دیدارهای شان را برای تعیین جایگاه های شان دنبال می کنند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز خاطرنشان کرد: در واقع بخشی از رقابت تیم های شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا برای دستیابی به سهمیه جهانی است. ما در دوره پیشین مسابقات جهانی حضور داشتیم و برای این دوره هم سهمیه می گیریم. درست است که نیما را در اختیار نداریم اما تجربه، آمادگی و انگیزه دیگر بازیکنان قطعا کمک می کند که از این رقابت ها هم سهمیه بگیریم.