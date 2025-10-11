پیروزی تیم ملی تنیس روی میز در اولین دیدار آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین دوره رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا از امروز (شنبه ۱۹ مهر) در بخش تیمی و به میزبانی هند آغاز شد.

تیم ملی تنیس روی میز ایران که در گروه B مرحله گروهی این رقابت ها قرار دارد، نخستین دیدار خود را برابر مالدیو برگزار کرد و با نتیجه ۳ بر صفر موفق به کسب پیروزی شد.

امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و نوشاد عالمیان ترکیب تیم ملی ایران را در این دیدار تشکیل دادند. در جریان این بازی هدایی برابر «احمد موسی» ۳ بر صفر پیروز شد. فرجی با نتیجه ۳ بر یک «شافان محمد» را شکست داد و عالمیان هم مقابل «آخیار احمد» به برتری ۳ بر صفر رسید.

مغولستان دیگر حریف تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله گروهی رقابت های قهرمانی آسیا است.

در بخش زنان نیز، امروز تیم ملی ایران در نخستین دیدار موفق به شکست ۳ بر صفر قرقیزستان شد. در این دیدار شیما صفایی، ندا شهسواری و فاطمه یاری با نتیجه مشابه ۳ بر صفر برابر «کودوسووا سایدا»، «رامیدا عبدی‌میتالپووا» و «رایاناموراتالیوا» پیروز شدند.

جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموچی هدایت ملی پوشان ایران را در مسابقات قهرمانی آسیا را بر عهده دارد.

رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا تا ۲۵ مهر در هند پیگیری می شود. ۱۲ تیم برتر این رقابت ها صاحب سهمیه جهانی می شود.