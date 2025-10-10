مزایده عمومی بدون اطلاع برای مرکز ملی تنیس ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی‌که تنها دو هفته از نام‌گذاری و افتتاح رسمی مرکز ملی تنیس ایران به نام اولین شهید ورزشکار دفاع مقدس با حضور مسئولان ارشد ورزش کشور می‌گذرد خبرهایی از اقدام سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این مجموعه ورزشی نگرانی‌هایی را در بین جامعه ورزش و علاقه‌مندان به این رشته ایجاد کرده است.

مرکز ملی تنیس که با حضور معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و جمعی از مسئولان و خانواده ورزش کشور افتتاح شد در برگیرنده بخش‌های مهمی نظیر مرکز پزشکی کمپ تیم‌های ملی، مرکز آموزش، و خوابگاه ملی‌پوشان فدراسیون تنیس است؛ مجموعه‌ای زیرساختی که نقش کلیدی در توسعه و پشتیبانی از ورزش تنیس کشور ایفا می‌کند.

اقدام اخیر سازمان خصوصی‌سازی برای فروش این مرکز، بدون هماهنگی با وزارت ورزش و در غیاب رئیس فدراسیون تنیس که در اجلاس آسیایی حضور دارد موجب واکنش‌های گسترده‌ای شده است. از شب گذشته کارزاری مردمی با هدف جلوگیری از واگذاری این مجموعه آغاز شده و از ریاست محترم جمهوری درخواست شده تا با صدور دستور ویژه از این اقدام جلوگیری شود.

وزارت ورزش و جوانان نیز بلافاصله نسبت به موضوع واکنش نشان داده و پیگیری‌های جدی را برای توقف این روند در دستور کار قرار داده است.