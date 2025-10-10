  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

همگروه های تیم ملی تنیس روی میز مردان در آسیا مشخص شدند

مغولستان و مالدیو به عنوان حریفان تیم ملی تنیس روی میز در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه کشی انجام شده برای بیست و هشتمین دوره رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا، تیم ملی ایران در بخش مردان در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های مغولستان و مالدیو همگروه شد. تیم ایران به عنوان سرگروه این گروه شناخته می‌شود و شانس اصلی صعود به مرحله بعد است.

تیم ملی تنیس روی مردان ایران با ترکیب نوشاد عالمیان به عنوان کاپیتان، امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی طاهر با هدایت جمیل لطف الله نسبی در این رقابت ها حاضر می باشد.

مسابقات تنیس روی میز بزرگسالان قهرمانی آسیا از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی هند برگزار می شود.

