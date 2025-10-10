معرفی حریفان تیم ملی تنیس روی زنان در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی رقابت‌های تیمی بانوان در بیست‌ وهشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا (ITTF-ATTU) انجام شد.

بر اساس نتایج قرعه کشی، تیم ملی بانوان ایران در گروه D این مسابقات قرار گرفت و باید به مصاف تیم‌های مالزی، قرقیزستان و نپال برود.

از هرگروه دو تیم برتر به مرحله بعد صعود میکنند و در مرحله حذفی پیشرونده خواهد شد و تیم های اول ودوم حذفی به مرحله حذفی اصلی راه پیدا خواهند کرد.

تیم ملی بانوان ایران با ترکیب ندا شهسواری، شیما صفایی، فاطمه یاری، ستایش ایلوخانی و صبا سراجی با هدایت سیما لیموچی در این رقابت ها حاضر می باشند.

گروه‌های دیگر مسابقات قهرمانی آسیا نیز به شرح زیر هستند:

گروه A: تایلند، مغولستان، سریلانکا

گروه B: سنگاپور، قزاقستان، مالدیو

گروه C: چین تایپه، ازبکستان، ماکائو چین، بنگلادش

گروه D: مالزی، ایران، قرقیزستان, نپال