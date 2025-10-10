معرفی حریفان تیم ملی تنیس روی زنان در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، قرعهکشی رقابتهای تیمی بانوان در بیست وهشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا (ITTF-ATTU) انجام شد.
بر اساس نتایج قرعه کشی، تیم ملی بانوان ایران در گروه D این مسابقات قرار گرفت و باید به مصاف تیمهای مالزی، قرقیزستان و نپال برود.
از هرگروه دو تیم برتر به مرحله بعد صعود میکنند و در مرحله حذفی پیشرونده خواهد شد و تیم های اول ودوم حذفی به مرحله حذفی اصلی راه پیدا خواهند کرد.
تیم ملی بانوان ایران با ترکیب ندا شهسواری، شیما صفایی، فاطمه یاری، ستایش ایلوخانی و صبا سراجی با هدایت سیما لیموچی در این رقابت ها حاضر می باشند.
گروههای دیگر مسابقات قهرمانی آسیا نیز به شرح زیر هستند:
گروه A: تایلند، مغولستان، سریلانکا
گروه B: سنگاپور، قزاقستان، مالدیو
گروه C: چین تایپه، ازبکستان، ماکائو چین، بنگلادش
