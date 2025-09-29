اشجری: فریاد استکبارستیزی گیلانیان رساتر از گذشته در۱۳ آبان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری صبح دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان از تشکیل ستاد بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان استان خبر داد و گفت: سیزدهم آبان یادآور سه رخداد مهم در سه مقطع تاریخ معاصر ایران است که نقش مستقیم و یا غیرمستقیم شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار در هر سه رخداد نمایان است، به همین دلیل این روز مهم در تقویم جمهوری اسلامی به «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ یکی از مناسبت‌های مهم یوم الله سیزدهم آبان است، اظهار کرد: شهادت جمعی از دانش آموزان معترض در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان در سال ۱۳۵۸ دو مناسبت دیگر این روز بزرگ است.

مردم بصیر به دولتمردان آمریکایی اعتماد ندارند

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری، تبیین نقش استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد بحران‌های منطقه‌ای به‌ویژه در غزه را یکی از اهداف ستاد بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان اعلام کرد و افزود: تقویت روحیه مقاومت و پایداری با الهام‌گیری از پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ترغیب و سازماندهی حداکثری مردم برای حضور آگاهانه در راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان از دیگر اهداف تشکیل این ستاد است.

وی با بیان اینکه یوم الله سیزدهم آبان سال جاری متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است، تاکید کرد: چهره کریه سران کشورهای استکباری از جمله شیطان بزرگ آمریکای خونخوار و رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی با وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و استمرار جنایات در غزه، بیش از گذشته بر همگان آشکار شده و نزد ایرانیان منفورتر از همیشه گشته‌اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه یوم الله سیزدهم آبان تنها یک روز در تقویم نیست بلکه روز تبلور غیرت مردمی مقاوم در برابر ظلم استکبار جهانی، آمریکای خیانتکار است، بیان کرد: فریاد استکبارستیزی مردم گیلان رساتر از گذشته در سیزدهم آبان سال جاری طنین‌انداز خواهد شد.

وی با اشاره به درایت و هوشمندی معمار کبیر انقلاب اسلامی در رهبری ملت انقلابی و مبارز ایران، گفت: تعبیر آمریکای جهانخوار به «شیطان بزرگ»، از ابتکارات امام خمینی (ره) بود که نشان از عمق شناخت ایشان از خوی استکباری، ظالمانه و ددمنشانه این کشور دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به اینکه مردم بصیر و دشمن‌شناس ایران به دولت‌مردان آمریکایی اعتماد ندارند، اظهار کرد: به شهادت رساندن سرداران، فرماندهان و مردم شریف و مظلوم ایران در کوران مذاکرات دیپلماتیک، ثابت کرد که استکبار جهانی به هیچ عهد و پیمانی حتی قوانین بین‌المللی پایبند نیست.

اهمیت برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان در سال جاری

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر اینکه فرمایشات و توصیه‌های امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، نصب العین مردم ولایت‌مدار ایران و فصل الخطاب است، تصریح کرد: مصداق واژه «غیرقابل اعتماد» که بارها در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی شنیده شده، در طول سال‌های مذاکرات برجامی و غیربرجامی با کشورهای غربی به وضوح روشن شده است.

وی به مقاومت پیروزمندانه ملت همیشه در صحنه ایران در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: امروز تنها راه پیروزی بر استکبار جهانی و برون‌رفت از وضعیت کنونی، تکیه بر قدرت ایمان، علم، تلاش و مقاومت فعالانه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری به اهمیت برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان در سال جاری اشاره کرد و افزود: تجاوز استکبار جهانی به میهن اسلامی و تقابل رودرروی شیطان بزرگ آمریکای خون‌آشام و رژیم دیوسرشت و ددمنش صهیونیستی با ملت آزاده ایران، بر اهمیت حضور گسترده و پرشور آحاد جامعه به‌ویژه دانشجویان و دانش آموزان در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی افزوده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با اشاره به همزمانی یوم الله سیزدهم آبان با ایام فاطمیه اول و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، تاکید کرد: تمسک و اعتصام به آموزه‌های فاطمی در ظلم‌ستیزی، ظرفیت بهره‌مندی از فرصت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه ظلم‌ستیزی مهمترین پیام مکتب فاطمی است، اظهار کرد: خطبا، نویسندگان، فعالان رسانه و فضای مجازی از همزمانی این دو مناسبت برای ترویج روحیه مبارزه با استکبار جهانی بهره‌مند شوند.

گفتنی است، در پایان این نشست ۱۹۲ مصوبه به‌منظور بزرگداشت باشکوه یوم الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) در استان گیلان به تصویب اعضا رسید.