به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محسن محمودی، بعد از ظهر شنبه، در اولین جلسه ستاد بزرگداشت یومالله ۱۳ آبان ورامین با تأکید بر اینکه بزرگداشت ۱۳ آبان امسال با سالهای گذشته تفاوت اساسی دارد، اظهار داشت: با توجه به شرایط بینالمللی و حوادث اخیر در جهان، بهویژه جنگ ۱۲ روزه، ذهن و روحیه دانشآموزان برای درک مفاهیم استکبارستیزی آماده است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل بهره برد.
وی افزود: ملت ایران در این نبرد نابرابر، در مقابل دو قدرت استکباری یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی سربلند بیرون آمد و انتقال این روحیه مقاومت به نسل نوجوان وظیفهای مهم بر دوش آموزشوپرورش و متولیان فرهنگی است.
رئیس ستاد بزرگداشت ۱۳ آبان استان تهران با اشاره به تداوم دشمنی آمریکا با ملتهای آزاده جهان تصریح کرد: ۱۳ آبان بهترین فرصت برای بازخوانی و تبیین جنایات آمریکا در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.
محمودی همچنین با اشاره به سالگرد عملیات طوفان الاقصی گفت: این عملیات با وجود فضاسازی رسانهای غرب، در نهایت به نفع جبهه مقاومت تمام شد و مظلومیت در کنار اقتدار ملت فلسطین را به دنیا نشان داد.
وی در ادامه با تأکید بر مردمیسازی برنامههای ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: لازم است در هر مدرسه یک ستاد بزرگداشت تشکیل و مسئولیت فعالیتها به خود دانشآموزان سپرده شود تا شاهد اجرای برنامههای خلاقانه و نوآورانه باشیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از اجرای برنامههایی نظیر یادواره شهدای دانشآموز، کاروان مقاومت و استکبارستیزی، نواخته شدن زنگ استکبارستیزی و برگزاری جلسات تبیینی در مدارس خبر داد.
وی در پایان با اشاره به تقارن ۱۳ آبان با روز شهادت حضرت زهرا (س) افزود: این همزمانی، فرصتی ارزشمند برای تبیین نقش بانوان و اهمیت حفظ حجاب و عفاف در برابر هجمه فرهنگی دشمن است.
