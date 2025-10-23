محمودی: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال پاسخی قاطع به استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محسن محمودی، بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم یومالله ۱۳ آبان ورامین که در سالن شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: جنگ ۱۲ روزه ماهیت استکباری دشمنان نظام اسلامی را برای جهانیان آشکار کرد و مردم ایران بار دیگر نشان دادند که در شرایط سخت، پشتیبان نظام و انقلاب هستند.
وی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و نماد روحیه استکبارستیزی ملت ایران است، افزود: هر ساله برنامههای متنوعی در این مناسبت در ورامین برگزار میشود و امسال نیز با توجه به شرایط خاص منطقهای و جهانی، این راهپیمایی از اهمیت دوچندان برخوردار است.
محمودی در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: شهادت سرداران، دانشمندان و مردم بیگناه به دست رژیم اشغالگر قدس و حامیان آمریکایی آن، دلهای ملتهای آزاده را جریحهدار کرده است، از این رو یومالله ۱۳ آبان امسال، جلوهای از همبستگی جهانی در برابر ظلم و استکبار خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران همچنین با اشاره به تلاقی ۱۳ آبان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: جامعه هدف برنامههای این ایام، نسل جوان و نوجوان است؛ نسلی که باید با بیان جنایات استکبار جهانی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا شود. در این راستا لازم است برنامههای فرهنگی، آموزشی و مذهبی متنوعی در مساجد، هیئات و مدارس برگزار شود.
وی از برگزاری راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در سه نقطه شهرستان ورامین خبر داد و گفت: این راهپیمایی روز سهشنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۰ صبح از میدان امام حسین (ع) بهسوی میدان امام خمینی (ره) و مسجد جامع تاریخی ورامین برگزار خواهد شد.
محمودی افزود: برگزاری یادواره شهدای دانشآموز، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، فضاسازی شهری با محوریت ۱۳ آبان، نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در مدارس، و برگزاری نشستهای آزاداندیشی در دانشگاهها و مدارس از جمله برنامههای پیشبینیشده این ایام است.
وی ادامه داد: همچنین ویژهبرنامههای بزرگداشت یومالله ۱۳ آبان با حضور اصناف، بازاریان و تشکلهای مردمی، صدور بیانیههای دانشآموزی و دانشجویی، تولید محتواهای رسانهای با محوریت جنایات آمریکا و تبیین چهره واقعی استکبار از دیگر اقدامات این ستاد است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم در مساجد، اعزام راویان به هیئات مذهبی و اجرای برنامههای فرهنگی و عزاداری حضرت زهرا (س) در شب ۱۳ آبان، با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، بسیج مداحان و شورای هیئات مذهبی برگزار خواهد شد.
