امیرخانی: یزد تنها شهری است که روح اصیل خود را حفظ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امیرخانی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل کتابخانه مرکزی شهر میراث جهانی یزد برگزار شد، با اشاره به اهمیت حفظ میراث مکتوب کشور اظهار داشت: میراث فرهنگی هر کشور به دو بخش تقسیم می‌شود؛ آنچه در دل خاک و در قالب آثار باستانی نگهداری می‌شود و آنچه مکتوب است، از جمله اسناد، کتاب‌ها و نشریات که حفاظت از آن بر عهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی این سازمان، جمع‌آوری و نگهداری منابع علمی و تاریخی برای نسل‌های آینده است، افزود: ما موظفیم حافظه فرهنگی ملت ایران را از طریق ساماندهی و اشاعه منابع تاریخی و علمی زنده نگه داریم.

امیرخانی که در جریان سفر به یزد از کتابخانه مرکزی و کتابخانه وزیری این شهر بازدید کرده بود، گفت: کتابخانه مرکزی یزد امروز یکی از فضاهای فرهنگی شاخص کشور به شمار می‌رود و مدیریت خوب و فعال مجموعه، نقش مهمی در پویایی آن داشته است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ویژگی منحصربه‌فرد بافت تاریخی یزد تصریح کرد: یزد تنها شهری است که توانسته تا حد زیادی روح اصیل و وحدت معماری خود را حفظ کند. در حالی‌که در بسیاری از شهرهای بزرگ، از جمله تهران، با نوعی آشفتگی بصری و فقدان هماهنگی در سیمای شهری مواجه هستیم.

وی با تجلیل از مقام علمی و فرهنگی زنده‌یاد ایرج افشار اظهار کرد: مرحوم افشار با وجود تولد در تهران، اصالت یزدی داشت و عشق و علاقه او به این شهر در آثار و یادداشت‌هایش مشهود است. او در حفظ و معرفی میراث مکتوب ایران سهمی بی‌بدیل داشت.

امیرخانی در ادامه بر ضرورت توجه بیشتر به مفاخر فرهنگی کشور تأکید کرد و گفت: بسیاری از بزرگان فرهنگ ایران در زمان حیاتشان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند و این در حالی است که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسداشت آنان است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین از کمبود زیرساخت‌های فرهنگی در استان یزد ابراز نگرانی کرد و افزود: ساختمان فعلی مرکز اسناد یزد متناسب با شأن فرهنگی این استان نیست و امیدواریم با حمایت استانداری و نمایندگان مجلس، احداث ساختمان جدید این مرکز در کمیسیون ماده ۲۳ به تصویب برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت پروژه‌های تاریخ شفاهی گفت: مستندسازی خاطرات مدیران، نویسندگان و فعالان فرهنگی، بخشی ارزشمند از تاریخ معاصر ایران است و باید با جدیت بیشتری در استان‌ها دنبال شود.

امیرخانی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان آیین بزرگداشت ایرج افشار، بر نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ و پاسداشت مفاخر تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها حافظان حافظه فرهنگی جامعه‌اند و نقش آن‌ها در ارتقای آگاهی عمومی بی‌بدیل است.