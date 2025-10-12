حاجی بابایی: آخرین فرصت دولت برای اجرای دقیق کالابرگ، پایان آبان است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: مردم در فشار سخت اقتصادی قرار دارند و رئیس مجلس نیز دو بار به دولت تذکر داده که طرح کالابرگ را در برنامه‌های خود بگنجاند.



وی افزود: موضوع کالابرگ در مجلس دهم به تصویب رسیده و در مجلس یازدهم نیز بحث فعال‌سازی کالابرگ الکترونیکی مطرح بوده است.



کوچکی‌نژاد ادامه داد: متأسفانه دولت هنوز درک نمی‌کند که مردم تحت فشار اقتصادی هستند؛ قیمت اجناس روز به روز افزایش می‌یابد و سفره مردم در تأمین کالاهای اساسی با بحران مواجه شده است، بنابراین مجلس باید اقدام اساسی انجام دهد.



حمیدرضا حاجی‌بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: در جلسه قبل اعلام کردم که وزیر رفاه باید برای اجرای قانون مجلس که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، تدارکات لازم را فراهم کند.



وی افزود: کالابرگ باید به گروه‌ها و دهک‌های هدف پرداخت شود و آخرین مهلتی که مجلس برای اجرای این قانون در نظر گرفته، اواخر آبان ماه سال جاری است.



حاجی‌بابایی تاکید کرد: وزارت رفاه و دولت باید در رابطه با کالابرگ تصمیمات نهایی خود را اتخاذ کنند. مجلس با جدیت بر اجرای این قانون پافشاری دارد و دنبال تحقق آن است.