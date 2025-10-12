  1. سیاست
  2. مجلس
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۴

بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار امروز مجلس

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گفتنی است، در جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیحاتی درباره طرح ملی هوش مصنوعی به نمایندگان ارائه داد.

زهرا علیدادی

