به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، انتشار گواهی صرفه‌جویی نفت‌گاز با توجه به لزوم تأمین مالی طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده، از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیگیری و پس از پذیرش در شورای بورس انرژی، نماد آن بازگشایی شد.

پیش از این امکان صدور گواهی صرفه‌جویی فقط برای حامل‌های انرژی گاز و برق ممکن بود و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با استفاده از سازوکار عرضه گواهی صرفه‌جویی همنام و غیرهمنام از محل حساب بهینه‌سازی و امکان صدور و تخصیص گواهی‌های صرفه‌جویی غیرهمنام (گاز) در پاییز ۱۴۰۳، از این ابزار در تأمین مالی طرح‌های مدیریت مصرف بهره می‌برد، اما هم‌اکنون طبق ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، امکان صدور گواهی صرفه‌جویی فرآورده‌های نفتی که امکان نقش‌آفرینی گواهی‌های همنام را در تأمین مالی طرح‌های مدیریت مصرف هموار می‌کند، فراهم شده است.