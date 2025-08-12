به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران با توجه به اینکه کارشناسان کمبود گازوئیل برای مصرف نیروگاههای برق حرارتی را یکی از دلایل کمبود برق کشور، مطرح میکنند؛ انتشار اوراق گواهی صرفهجویی گازوئیل در بورس انرژی ایران، میتواند با ایجاد مشوقهای صرفهجویی در صنایع، از اتلاف این حامل انرژی جلوگیری کرده و نیز خوراک بیشتری به نیروگاههای برق برساند. از این رو اوراق گواهی صرفه جویی مسیر نوینی برای مدیریت ناترازی انرژی در ایران خواهد بود.
بر این اساس بورس انرژی ایران اعلام کرد: عرضه اوراق گواهی صرفهجویی گازوئیل پس از طی شدن فرآیند پذیرش در هیئت پذیرش و اخذ تأیید تضامین از سپردهگذاری انجام خواهد شد؛ گفته شده جلسه هیئت پذیرش این اوراق در هفته نخست شهریور برگزار میشود.
این گزارش حاکی از آن است که تعداد ورقههای قابل معامله در این عرضه نیز حداکثر روزانه ۳ میلیون لیتر خواهد بود. فرآیند انجام معاملات و ورود به این حوزه نیز در بازار سایر اوراق بورس انرژی ایران و مانند گواهیهای صرفهجویی برق و گاز خواهد بود.
بر اساس آمار وزارت نفت و به گفته کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت پخش فرآوردهها نفتی، مصرف روزانه گازوئیل کشور ۱۲۰ میلیون لیتر ارزیابی میشود که ۹۰ میلیون لیتر از آن در حملونقل و صنعت مصرف شده و ۳۰ میلیون لیتر آن خوراک نیروگاهها است. با این تفاسیر بیش از ۵۰ درصد مصرف گازوئیل ایران در نیروگاهها و سایر صنایع مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش با توجه به این که تمام صنایع مصرفکننده گازوئیل جامعه هدف بورس انرژی ایران در صرفهجویی گازوئیل هستند، در صورت وجود حمایتهای لازم، اوراق صرفهجویی گازوئیل میتواند گام بلندی در مسیر مقابله با ناترازی انرژی به اشکال مستقیم و غیرمستقیم بردارد.
بورس انرژی همچنین اعلام کرد: از آنجا که گازوئیل یکی از مواد اولیه اصلی در نیروگاههای برق حرارتی است، کمبود گازوئیل را میتوان به عنوان یکی از دلایل ایجاد کمبود برق برشمرد. این نیروگاهها بار اصلی تولید برق در ایران را برعهده دارند. به همین سبب کاهش مصرف گازوئیل میتواند سوخت بیشتری برای نیروگاههای برق حرارتی فراهم آورد تا بخشی از معضل کمبود برق از این مسیر جبران شود.
بورس انرژی ایران با بیان اینکه تجربیات موفقی در زمینه صدور گواهیهای صرفهجویی برق و گاز را از سر گذرانده است، اکنون بنا دارد با ورود به عرصه صرفهجویی گازوئیل، فضا را برای جبران ناترازیها در سطوح زیرساختیتر آماده کند.
صدور اوراق گواهی صرفهجویی گازوئیل میتواند با ایجاد شفافیت در سازوکار معاملات، بخشی از معضل قاچاق این حامل انرژی را پوشش داده و نیز به صرفهجویی در مصرف آن در صنایع منجر شود. با توجه به مشوقمحور بودن این ابزار مالی برای صرفهجویی انرژی، مدیریت مصرف گازوئیل از طریق بازار مالی میتواند در شرایط کمبود این محصول مفید واقع شود.
