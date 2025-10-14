توزیع سالانه ۵۵ میلیارد دلار سوخت در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، محمدصادق عظیمیفر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در نشست کمیته تحول دیجیتال و حکمرانی دادهمحور این شرکت با حضور اعضای این کمیته اظهار کرد: تحول دیجیتال و حکمرانی دادهمحور در بیشتر شرکتهای پیشرو در جهان بهعنوان رویکردی اساسی برای افزایش بهرهوری و سوددهی بالاتر مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در همه شرکتهای پیشرو در جهان که دارای فرآیندها و ابزارهای استاندارد هستند، افزایش ۲۰ درصدی سوددهی در افق ۱۰ ساله از محل هوشمندسازی هدفگذاری شده است، افزود: در مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تلاش میکنیم از کار نمایشی خودداری کرده و وارد حوزه اجرایی شویم. تجارب یک سال گذشته بهویژه در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نشان داده است که گامهای کوچک در این حوزه ازجمله سامانه کاشف و شناسایی کارتهای سوخت غیرمعتبر، دستاوردهای پررنگی در حوزه جلوگیری از هدررفت سرمایهها دارد.
صرفهجویی بیش از ۶۰۰ میلیون لیتر فرآورده با استفاده از تحلیل داده
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر اینکه این شرکت با توجه به حجم بالای دیتا در پاییندست، نیازمندی به تحلیل داده در صنعت پالایش و لزوم جلوگیری از اتلاف منابع و مدیریت مصرف، باید در زمینه تحول دیجیتال و حکمرانی دادهمحو در سطح وزارت نفت پیشگام باشد، تصریح کرد: پالایش و پخش باید در زمینه استفاده از تحلیل دادهها نهایت بهرهمندی را داشته باشد، چراکه با اتکا به همین دادهها در زمینه مقابله با بارنامههای صوری، روزانه ۳ میلیون لیتر در مصرف نفتگاز صرفهجویی داشتهایم که در شرایط افزایش روزافزون مصرف، گام بسیار مهمی بوده است.
عظیمیفر ادامه داد: از محل صرفهجویی روزانه ۳ میلیون لیتری نفتگاز، در مصرف بیش از ۶۰۰ میلیون لیتر فرآورده در کشور صرفهجویی شده که معادل پیشگیری از واردات ۳۶۰ میلیون دلار نفتگاز بوده است، همچنین سالانه ۵۵ میلیارد دلار سوخت در کشور توزیع میکنیم که عددی بسیار بزرگ و فراتر از تصورات است.
وی با بیان اینکه با توجه به پدیده قاچاق سوخت و بهرهوری پایین در زنجیره فعالیت، حتی بدون هیچ سختافزار جدید و هزینه مازادی، میتوانیم تنها از طریق تحلیل دادههای موجود، گام مهمی در پیشگیری از هدررفت منابع با ارزش کشور برداریم، گفت: اعتقاد دارم افزایش حداقل ۱۰ درصدی بهرهوری صنعت پالایش و پخش با تحول دیجیتال در مقطع فعلی با همین ظرفیت و زیرساختهای موجود، امکانپذیر است.
افزایش بهرهوری صنعت پالایش با تحول دیجیتال
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر لزوم تهیه و تدوین نقشه راه تحول دیجیتال با همفکری اعضای کمیته بیان کرد: تلاش داریم در این کمیته بدون پرداختن به کارهای حاشیهای و نمایشی، وارد حوزه اجرایی شده و بر اساس نقشه راه در این حوزه گام عملیاتی برداریم و به مرور در حوزههای دیگر ازجمله تکمیل دادهها و بهروزرسانی دادهها پیش رویم.
عظیمیفر با تأکید بر لزوم آموزش سرمایههای انسانی در حوزه تحول دیجیتال و حکمرانی داده گفت: لازم است بهمنظور نهادینه شدن تحول دیجیتال در شرکت، ساختار سازمانی نیز با توجه به حرکت دنیا بهسمت تحول سازمانی از مسیر تحول دیجیتال بازبینی شود، چراکه تحول دیجیتال یک اقدام اساسی و تدریجی با افزایش دانش عمومی و درک در تمام بدنه سازمان است، همچنین لازم است مشوقهایی برای سرمایههای انسانی که در این حوزه فعالیت میکنند نیز در نظر گرفته شود.
نظر شما