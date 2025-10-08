پیشرفت های چشمگیر در مذاکرات شرم الشیخ؛ ساعات سرنوشت ساز در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، منابع عبری اعلام کردند که پیشرفت هایی در مذاکرات شرم الشیخ حاصل شده است.

این منابع بیان کردند: رویکرد مثبتی وجود دارد اما برخی اختلافات هنوز پابرجاست. خوش بینی درباره دست یابی به توافق وجود دارد. ساعات سرنوشت سازی را پیش رو داریم.

از سوی دیگر منابع مصری اعلام کردند که واسطه‌های مصری و قطری، پس از نشست با هیئت حماس، وارد یک نشست مشورتی با واسطه‌های آمریکایی و هیئت اسرائیلی شده‌اند. این نشست‌ها در شرم‌الشیخ مصر در حال برگزاری است.

همزمان با این رایزنی‌ها، اخبار مثبتی از سوی مقامات آمریکایی منتشر شده است. یک مسئول آمریکایی در گفت‌وگو با اسکای نیوز عربی گفت: ما به امکان دستیابی به توافقی در مورد غزه در آینده‌ای نزدیک خوش‌بین هستیم.

علاوه بر این، یک مقام کاخ سفید نیز به این رسانه اماراتی گفته است: مذاکرات فنی در شرم‌الشیخ به مرحله‌ای حساس و سرنوشت‌ساز رسیده است.

حماس بر آزادی مروان برغوثی و احمد سعدات تاکید دارد

در میان خواسته‌های اصلی جنبش حماس برای توافق تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی، نام دو چهره برجسته فلسطینی به چشم می‌خورد که آزادی آن‌ها برای این جنبش از اهمیت بالایی برخوردار است که دو تن از آن‌ها، مروان برغوثی و احمد سعدات هستند.

حماس به شدت بر آزادی مروان برغوثی اصرار دارد. وی که زمانی رهبری شاخه نظامی جنبش فتح را بر عهده داشت، به پنج بار حبس ابد و ۴۰ سال زندان محکوم شده است. برغوثی از رهبران اصلی انتفاضه دوم بود و نظامیان اسرائیلی او را در جریان عملیات موسوم به سپر دفاعی در آوریل (سال ۲۰۰۲) در رام‌الله دستگیر کردند.

احمد سعدات نیز از جمله اسرایی است که حماس آزادی او را مطالبه می‌کند. وی دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین است و مسئولیت ترور وزیر اسرائیلی، رحبعام زئیفی، به او نسبت داده می‌شود. سعدات به ۳۰ سال حبس محکوم شده و از سال ۲۰۰۶ در بازداشت به سر می‌برد.