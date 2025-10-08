دعوت عبدالفتاح السیسی از ترامپ برای سفر به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر با اشاره به استمرار روند مذاکرات آتش بس در شرم الشیخ گفت که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه در حال حاضر در شرمالشیخ در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه تلاشهای مستمر مصر برای توقف جنگ در غزه ادامه دارد، گفت که از دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا به خاطر اراده واقعیاش برای پایان دادن به جنگ غزه در طول مذاکرات کنونی، قدردانی می کند.
السیسی تاکید کرد: ما باید از این فرصت استفاده کنیم تا به توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ غزه در طول دور مذاکرات در شرمالشیخ دست یابیم.
رئیس جمهور مصر همچنین از دونالد ترامپ دعوت کرد در صورت دستیابی به توافق، برای امضای توافقنامه پایان جنگ غزه به مصر سفر کند.
