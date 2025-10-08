  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲

حماس: هنوز درباره اسامی اسرای فلسطینی، توافقی حاصل نشده است

حماس: هنوز درباره اسامی اسرای فلسطینی، توافقی حاصل نشده است

حماس اعلام کرد که هنوز هیچ توافقی با رژیم صهیونیستی درباره فهرست اسامی اسرای فلسطینی که قرار است در چارچوب مرحله نخست طرح صلح ترامپ آزاد شوند، حاصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری «ارم نیوز» به نقل از شبکه «الاقصی» وابسته به جنبش مقاومت اسلامی حماس گزارش داد که «جهاد طه» سخنگوی این گروه چهارشنبه شب گفت: تا این لحظه با رژیم اشغالگر درباره اسامی اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، به توافق نرسیده‌ایم.

وی افزود: جنبش حماس و سایر گروه‌های فلسطینی با روحیه‌ای مثبت و مسئولانه در چارچوب هر اقدامی که در خدمت مردم فلسطین باشد، تعامل می‌کنند.

طه همچنین تأکید کرد که حماس بر دریافت ضمانت‌های الزام‌آور برای هرگونه توافق احتمالی پافشاری دارد.

اظهارات طه پس از آن بیان می شود که منابع فلسطینی امروز از پیوستن هیئت‌های جهاد اسلامی و جبهه خلق به مذاکرات شرم الشیخ برای توافق غزه خبر دادند.

کد خبر 6616495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها