حماس: هنوز درباره اسامی اسرای فلسطینی، توافقی حاصل نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری «ارم نیوز» به نقل از شبکه «الاقصی» وابسته به جنبش مقاومت اسلامی حماس گزارش داد که «جهاد طه» سخنگوی این گروه چهارشنبه شب گفت: تا این لحظه با رژیم اشغالگر درباره اسامی اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، به توافق نرسیدهایم.
وی افزود: جنبش حماس و سایر گروههای فلسطینی با روحیهای مثبت و مسئولانه در چارچوب هر اقدامی که در خدمت مردم فلسطین باشد، تعامل میکنند.
طه همچنین تأکید کرد که حماس بر دریافت ضمانتهای الزامآور برای هرگونه توافق احتمالی پافشاری دارد.
اظهارات طه پس از آن بیان می شود که منابع فلسطینی امروز از پیوستن هیئتهای جهاد اسلامی و جبهه خلق به مذاکرات شرم الشیخ برای توافق غزه خبر دادند.
نظر شما