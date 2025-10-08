آمادگی تل آویو برای عقب نشینی از ۷۰ درصد غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، برخی منابع اعلام کردند که هم اکنون در شرم الشیخ رایزنی درباره پرونده عقب نشینی اسرائیل از غزه است.

این منابع بیان کردند که فهرست اسامی اسیران فلسطینی که باید آزاد شوند از سوی حماس به میانجی گران تحویل داده شده است که شامل مروان البرغوثی و احمد سعدات است.

همزمان کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: در جریان مذاکرات، حماس بر عقب نشینی کامل و تضمین های بین المللی اصرار دارد و هیئت اسرائیلی روی طرح ترامپ برای توقف جنگ به عنوان اساس مذاکرات تکیه دارد.

این رسانه اسرائیلی اعلام کرد: برخی محافل امنیتی اسرائیلی گفته اند که اسرائیل آماده عقب نشینی تاکتیکی از هفتاد درصد از غزه و نه عقب نشینی کامل مورد نظر حماس، است.

رسانه صهیونیستی هآرتص نیز بیان کرد: برای اولین بار محافل امنیتی به دست یابی به توافق خوش بین هستند.