  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

آمادگی تل آویو برای عقب نشینی از ۷۰ درصد غزه

آمادگی تل آویو برای عقب نشینی از ۷۰ درصد غزه

رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی این رژیم اعلام کردند که این رژیم آماده است که از ۷۰ درصد غزه عقب نشینی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، برخی منابع اعلام کردند که هم اکنون در شرم الشیخ رایزنی درباره پرونده عقب نشینی اسرائیل از غزه است.

این منابع بیان کردند که فهرست اسامی اسیران فلسطینی که باید آزاد شوند از سوی حماس به میانجی گران تحویل داده شده است که شامل مروان البرغوثی و احمد سعدات است.

همزمان کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: در جریان مذاکرات، حماس بر عقب نشینی کامل و تضمین های بین المللی اصرار دارد و هیئت اسرائیلی روی طرح ترامپ برای توقف جنگ به عنوان اساس مذاکرات تکیه دارد.

این رسانه اسرائیلی اعلام کرد: برخی محافل امنیتی اسرائیلی گفته اند که اسرائیل آماده عقب نشینی تاکتیکی از هفتاد درصد از غزه و نه عقب نشینی کامل مورد نظر حماس، است.

رسانه صهیونیستی هآرتص نیز بیان کرد: برای اولین بار محافل امنیتی به دست یابی به توافق خوش بین هستند.

کد خبر 6616178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جهانبخش IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      رژیم جعلی و کودک کش صهیونی را فقط زبان زور و بس

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها