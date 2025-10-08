قول بازیکن بارسایی استقلال به هواداران؛ تیم متفاوتی را خواهید دید

به گزارش خبرگزاری مهر، منیر الحدادی در رابطه با حضورش در تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: روز اول که به استقلال پیوستم، شناختی نسبی از این باشگاه داشتم، اما پس از سفر به ایران و آشنایی کامل با تاریخچه پرافتخار باشگاه، متوجه شدم انتخاب درستی انجام داده‌ام. خوشحالم که در یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های فوتبال آسیا بازی می‌کنم.

الحدادی افزود: قبل از سفر به ایران پیام‌های بسیار زیادی از هواداران استقلال دریافت کردم و وقتی برای اولین بار آن‌ها را دیدم، متوجه انرژی و عشق آن‌ها به فوتبال شدم.

وی درباره استقبال بازیکنان گفت: استقبال بازیکنان استقلال از من در بدو ورودم شگفت‌انگیز بود. آن‌ها با رفتار حرفه‌ای و همراهی بی‌نظیر خود، مرا در آشنایی با فرهنگ ایران یاری کردند و باعث شدند سریع‌تر با محیط تیم هماهنگ شوم.

الحدادی در خصوص کیفیت بازیکنان استقلال بیان کرد: بازیکنان استقلال مجموعه‌ای از استعدادها و تجربه‌های گوناگون هستند که بسیاری از آن‌ها سابقه بازی در تیم ملی کشورشان را دارند. بازی در کنار این نفرات تجربه‌ای متفاوت و ارزشمند برای من محسوب می‌شود. استعداد و همدلی بازیکنان ایرانی می‌تواند به تحقق موفقیت‌های بزرگ برای باشگاه کمک کند.

وی ادامه داد: استقلال با حضور بازیکنان جدید، مربی جدید و ساختار فنی تازه نیاز به زمان دارد تا هماهنگی کامل شکل بگیرد. با تمرینات فشرده در تعطیلات پیش رو، تیم با هماهنگی بیشتری به میدان خواهد رفت و شما استقلال متفاوت‌تری را بعد از تعطیلات خواهید دید.

الحدادی درباره سرمربی استقلال اظهار داشت: تجربه همکاری با ساپینتو بسیار شگفت‌انگیز است. او مربی بی‌نظیری است که روحیه و انگیزه بالای خود را به تیم منتقل می‌کند. با وجود اینکه تا امروز نتایج دلخواه حاصل نشده است، به اعتقاد من این مسئله صرفاً یک بدشانسی بوده و فوتبال همیشه قابل پیش‌بینی نیست. تلاش، انرژی و کار تیمی قطعاً منجر به موفقیت خواهد شد.

وی افزود: ساپینتو وقت زیادی می‌گذارد و قطعا در این مقاطع به واسطه نتایج اخیر بیشترین فشار روی اوست، ولی ما بازیکنان به او اعتماد داریم و مطمئنم با حمایت هواداران و انگیزه‌های بازیکنان، شاهد به بار نشستن تفکرات او در استقلال خواهیم بود.

الحدادی در ادامه تأکید کرد: در این راه مهم‌ترین عامل برای نتیجه گرفتن، اتحاد و تلاش بیشتر بازیکنان و همچنین باور و انرژی هواداران به تیم است.

الحدادی درباره هواداران گفت: هواداران استقلال بی‌نظیر هستند. هرگز تصور نمی‌کردم فوتبال ایران چنین اتمسفری داشته باشد. آن‌ها از دقیقه اول تا آخر بازی تیم خود را تشویق می‌کنند و انرژی مثبت به بازیکنان منتقل می‌کنند. مطمئنم با کمک بازیکنان و تمرینات فشرده، می‌توانیم نتایج اخیر را جبران کنیم و شادی را به هواداران وفادار تقدیم کنیم.

الحدادی در پایان اظهار داشت: بازیکنان، کادرفنی و مدیران باشگاه با اتحاد و همدلی در تلاش هستند بهترین اتفاقات را رقم بزنند. تردیدی ندارم که تلاش‌های جمعی به زودی نتیجه خواهد داد و با یک رویکرد متفاوت در تعطیلات پیش‌رو، می‌توانیم شروعی پرقدرت در ادامه مسابقات داشته باشیم و نمایش دل‌پذیری برای هواداران ارائه دهیم.

وی افزود: فضای دوستانه، اتحاد و یکدلی در تیم می‌تواند به عنصر موفقیت تبدیل شود. همان‌گونه که تیم‌های بزرگ جهان نیز ممکن است با چالش مواجه شوند، استقلال نیز به واسطه شخصیت تیمی و پشتکار بازیکنانش از این وضعیت عبور خواهد کرد.

الحدادی همچنین به شانس و بدشانسی‌های اخیر اشاره کرد: از این واقعیت هم نباید غافل شد که ما بدشانس بودیم و اگر شانس با ما همراه بود، می‌توانستیم امتیازات بیشتری بگیریم، ولی این جزئی از فوتبال است.

این ستاره سابق بارسلونا، در پایان درباره حمایت مدیران باشگاه گفت: مدیران باشگاه با حمایت از کادر فنی و بازیکنان نشان دادند به توانمندی تیم و کادر فنی اعتقاد دارند. همه ما در این روزها کنار هم ایستاده‌ایم تا با همدلی به هدف خود دست پیدا کنیم و همه با هم هستیم.