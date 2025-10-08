استقلال در سایت فیفا محروم نیست + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که باشگاه استقلال طبق حکم فیفا با محرومیت از دو پنجره نقلوانتقالاتی مواجه شده است، نام این باشگاه در فهرست «REGISTRATION BANS» سایت رسمی فیفا که مربوط به تیمهای دارای پنجره بسته است، دیده نمیشود.
این در حالی است که سایت فیفا هر هفته دوشنبهها بهروزرسانی میشود، اما تا امروز چهارشنبه ۱۶ مهر همچنان نام استقلال تهران در این فهرست قرار نگرفته است.
در بخش مربوط به تیمهای ایرانی، تنها نام استقلال خوزستان با محرومیت از سه پنجره نقلوانتقالاتی به چشم میخورد. البته چند باشگاه دیگر ایرانی نیز در این فهرست حضور دارند، اما فعالیت آنها عملاً متوقف شده و منحل شدهاند.
نظر شما