به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر فوتسال زنان فردا پنجشنبه از ساعت ۱۱ صبح برگزار میشود. در این هفته چند تقابل حساس و تعیینکننده در صدر و قعر جدول خواهیم داشت که میتواند مسیر تیمها در ادامه فصل را تا حد زیادی روشن کند. بیتردید دیدار سپاهان اصفهان و استقلال تهران یکی از جذابترین مسابقات این هفته خواهد بود.
سپاهان اصفهان – استقلال تهران؛ جدال انگیزهها در اصفهان
تیم استقلال تهران با هدایت شهناز یاری یکی از چهرههای باسابقه و موفق فوتسال زنان؛ فصل را طوفانی آغاز کرده است. آبیپوشان پایتخت در دو دیدار ابتدایی خود به دو پیروزی شیرین دست یافتهاند و از همین حالا خود را در جمع مدعیان قهرمانی معرفی کردهاند. استقلال با اتکا به ساختار منظم دفاعی و خط حملهای زهردار نشان داده تیمی متعادل و برنامهمحور است. این تیم قصد دارد در دیدار خارج از خانه برابر سپاهان سومین برد متوالیاش را جشن بگیرد و فاصلهاش با تعقیبکنندگان را بیشتر کند.
در آن سوی میدان سپاهان اصفهان که همیشه از تیمهای پرطرفدار فوتسال زنان بوده هنوز نتوانسته انتظارات هواداران خود را برآورده کند. زردپوشان تنها یک امتیاز از سه هفته گذشته کسب کردهاند و در تلاشاند با کسب اولین برد فصل شرایط خود را بهبود ببخشند. سپاهان برای توقف استقلال باید تمرکز بالایی در خط دفاعی داشته باشد و از موقعیتهای محدود خود بیشترین بهره را ببرد. بدون شک اصفهانیها با تکیه بر امتیاز میزبانی برای بازگشت به مسیر موفقیت انگیزه زیادی دارند.
مس کرمان – پالایش نفت آبادان؛ نبرد سنگین مدعیان
دیگر بازی حساس هفته در کرمان برگزار میشود؛ جایی که مس کرمان از پالایش نفت آبادان صدرنشین پذیرایی خواهد کرد. پالایش نفت آبادان با سه برد پیاپی بهترین شروع ممکن را رقم زده و با اقتدار در صدر جدول قرار دارد. شاگردان پریسا امامیزاده با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان توانستهاند تعادلی کمنظیر میان حمله و دفاع برقرار کنند. این تیم هم بیشترین گل زده و هم کمترین گل خورده را در کارنامه دارد؛ آماری که نشان از انسجام تاکتیکی و کار تیمی بالای آبادانیها دارد.
در مقابل مس کرمان تیمی است که همیشه بازیهای خانگیاش را با انگیزه و انرژی بالا دنبال میکند. این تیم در دو بازی اخیر خود ۶ امتیاز کسب کرده و با دفاعی منظم و پرتلاش از جمله تیمهای سختگذر لیگ محسوب میشود. تقابل خط حمله زهردار آبادان با خط دفاع مستحکم مس نوید دیداری نزدیک و فشرده را میدهد. نتیجه این دیدار میتواند معادلات صدر جدول را تغییر دهد؛ چرا که در صورت برد مس رقابت برای صدرنشینی دوباره داغ خواهد شد.
پالایش نفت اصفهان – فولاد هرمزگان؛ جدال نابرابر اما حیاتی
در اصفهان پالایش نفت در شرایطی میزبان فولاد هرمزگان است که وضعیت دشواری را پشت سر میگذارد. این تیم پس از سه بازی تنها یک امتیاز به دست آورده و برای فرار از قعر جدول نیاز مبرمی به برد دارد. با این حال حریف آنها فولاد هرمزگان یکی از منظمترین و پرقدرتترین تیمهای فصل جاری است. فولادیها با دو برد از دو بازی نشان دادهاند تیمی با انسجام تاکتیکی بالا هستند که در هر دو فاز دفاعی و هجومی عملکردی درخشان دارند.
پالایش نفت اصفهان برای غلبه بر این حریف قدرتمند باید ریسکهای بیشتری در حمله انجام دهد و با جسارت بازی کند. اما این رویکرد میتواند نقاط ضعف دفاعی این تیم را آشکار کند؛ نقاط ضعفی که فولاد در بهرهبرداری از آنها تردید نخواهد کرد. این دیدار برای میزبان حکم مرگ و زندگی دارد و میتواند مسیر آینده آنها را در لیگ تعیین کند.
دیگر دیدارهای هفته چهارم
در سایر مسابقات هفته گلبرگ تاکستان میزبان ملی حفاری خوزستان خواهد بود. در ملارد ایران زمین به مصاف نفت امیدیه میرود. هر دو تیم در تلاشاند با کسب امتیاز در این بازی خود را از نیمه پایین جدول جدا کنند. پیشبینی میشود دیداری نزدیک و پرهیجان بین دو تیم با انگیزه شاهد باشیم. در دیگر بازی هفته مس رفسنجان از هیئت فوتبال خراسان رضوی پذیرایی میکند.
نظر شما