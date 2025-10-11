محمد خرمگاه در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط استقلال گفت: اگر بخواهیم فنی و منطقی به استقلال نگاه کنیم نباید هم نتیجه می‌گرفته. این تیم نه بدنسازی خوبی داشته و نه کار کامل تیمی انجام داده و اگر نتیجه می‌گرفت معجزه شده بود. استقلال امسال پر هزینه بود و هلدینگ پول هنگفتی خرج کرد ولی هنوز استقلال نتوانسته نتایج خوبی کسب کند. اگر استقلال اردوها را با تمام نفرات برگزار می‌کرد بطور حتم نتایج بهتری هم می‌گرفت و من به این تیم امیدوارم و مطمئن هستم در آینده به جایگاه واقعی اش خواهد رسید.

تغییر سرمربی غیر حرفه ای است

وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر سرمربی می‌تواند شوک به استقلال ایجاد کند یا خیر گفت: این سوال را باید در دو بخش جواب داد. بخش اول اینکه سرمربی باید در کارش ثبات باشد و امنیت شغلی داشته باشد تا بتواند با آرامش و قدرت به کارش ادامه دهد و در بخش دوم اگر سرمربی تغییر کرد و شوک وارد نشد و سرمربی جدید موفق نبود چه کسی پاسخگو خواهد بود. سرمربی باید تیمش بالانس باشد. بازیکنان باید در تیم هماهنگ شوند تا سرمربی بتواند نتایج مورد نظر را کسب کند.

تصمیمات ساپینتو باید منطقی صورت بگیرد

وی در خصوص انتقاداتی که از ساپینتو در مورد تعویض ها انجام می‌گیرد گفت: مربیگری کار سختی است و بعضی مواقع تحت فشار شدید هواداران باید یک تصمیم منطقی بگیرد که یکی از آنها تعویض است. سرمربی باید انتخاب دقیق داشته باشد تا بتواند با تعویضی که انجام می‌دهد نتیجه را تغییر دهد. ساپینتو هم اشتباه داشته و این طبیعی است که تحت فشار شدید جو ورزشگاه دچار اشتباه شود. عارف آقاسی و سهرابیان هر کدام تاثیر گذار هستند ولی متاسفانه تحت فشار جو بازی خطا داشته اند که منجر به گل خوردن استقلال شده است و تعویض آنها بسیار سخت است. به نظر من نباید سرمربی تحت فشار قرار بگیرد تا بتواند تصمیم منطقی بگیرد.

شماره ۱۰ در فوتبال نداریم

خرمگاه در خصوص امتیازات تیم ها در لیگ امسال گفت : سه عامل وجود دارد که باعث شده صدرنشین لیگ پس از گذشت شش هفته به ۱۰ امتیاز هم نرسد. اول اینکه ساختار فوتبال ما نواقص زیادی دارد مثل کیفیت زمین چمن که اصلی ترین لازمه فوتبال است. دوم نتیجه گرایی مربیان که نمی‌خواهند با شکست زمین را ترک کنند چون نیمکت سرمربی گری را از دست خواهند داد و سوم فقر گلزنی در فوتبال ایران است ، ما سالهاست شماره ۱۰ گلزن نداریم. خلق موقعیت وجود ندارد و همانند گذشته مهاجمی نداریم که از بدترین موقعیت ها بهترین استفاده را داشته باشد. این اتفاقات به فوتبال ملی هم سرایت خواهد کرد پس باید تا شرایط از این بدتر نشده راهکاری اساسی برای بیرون رفتن از این وضعیت سخت داشته باشیم .

استقلال آینده روشنی خواهد داشت

وی در پایان خاطر نشان کرد: درست است که استقلال تا به اینجا نتایج خوبی نگرفته ولی به این تیم امیدوارم و یک وحدت و همدلی بین تمامی ارکان باشگاه و حمایت هواداران باعث خواهد شد تا استقلال در مسیر موفقیت قرار گرفته و به جایگاه واقعی خود برسد.