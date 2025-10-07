مدافع و کاپیتان سپاهان و پرسپولیس محروم در جام حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، با توجه به آغاز مسابقات مرحله دوم جام حذفی باشگاههای کشور(یادواره آزادسازی خرمشهر) از روز چهارشنبه مورخ ۱۶ مهرماه فهرست محرومین این دور از مسابقات به شرح ذیل اعلام می گردد:

مجید عزیزی (سرزمین آفتاب برخوار اصفهان) - محمدجواد رضایی (مربی تیم کوثر قرچک) - سلیمان پازهر (آکادمی بلوچ) - سلیم لاشادی (آکادمی بلوچ) - امیر یزدانی (شهرداری مریوان) - سینا عزیزی (شهرداری مریوان) و آرمین افضلی پور از تیم تیم شهرآرکان (دانش پایدار) کرج- ضمنا با توجه به ورود تیم های لیگ دسته دومی به مسابقات جام حذفی لیست محرومیت های باقیمانده از مسابقات فصل قبل جام حذفی به شرح ذیل بازنشر می گردد.

هادی مهدوی کیا (کیا تهران) - حمید الهای (کیا تهران) - امیرحسین جعفری(خوشه طلایی) - محمد طاها محمدی(اتحاد کیش) - یاسر قاسمی (طلایی پوشان اراک) - حمید کرمی آل متین (نخل بم) - رضا کرمی آل متین (نخل بم) - سعید اخباری (چادرملو اردکان) - فرشید پاداش (شهرداری آستارا) - روح اله اصغری(آلومینیوم اراک) - مجید محافظت کار (آلومینیوم اراک) - حسین عبدی (آلومینیوم اراک) - امیر عباسلو (فرد البرز) - هادی حق جو (عقاب تهران) - فرهاد لیموچی (عقاب تهران) - حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران) - امین کاظمی (استقلال زیدون) - علی رحیمی (کشت و صنعت پادیاب) - رحیم آلبوغبیش (پالایش نفت بندرعباس) - مهدی داغر (بعثت کرمانشاه) - امید عالیشاه (پرسپولیس) - وحدت حنانوف (سپاهان اصفهان) - محمدرضا ربیعی (شهرداری نوشهر) - احمدرضا مولایی (شهرداری نوشهر) - ارسطو محمدی (شهرداری نوشهر)

یادآور می گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و می بایستی در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاهها خاصه در خصوص بازیکنانی که در فصل گذشته بازیکن باشگاه نبوده و از تیم دیگری به خدمت گرفته شده اند، به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های بعدی می باشد و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاههای شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.