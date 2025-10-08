به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو به همراه دستیارانش که پس از دیدار با چادرملو اردکان در هفته ششم لیگ برتر ایران به کشورهای خود سفر کرده بودند، بامداد پنجشنبه به تهران بازمی‌گردند. این سفر کوتاه پس از پایان بازی برابر چادرملو انجام شد تا اعضای کادرفنی استقلال چند روزی استراحت کرده و زمان کوتاهی را در کنار خانواده‌های خود سپری کنند.

با بازگشت ساپینتو و دستیارانش، تمرینات استقلال از روز جمعه در کمپ این باشگاه از سر گرفته می‌شود. کادر فنی قرار است در این جلسات تمرینی روی رفع ضعف‌های فنی و هماهنگی بیشتر خطوط مختلف تیم تمرکز کند تا آبی‌پوشان با آمادگی کامل به مصاف حریفان خود بروند.

استقلال در ادامه رقابت‌های لیگ برتر، در هفته هفتم این مسابقات به مصاف تیم مس رفسنجان خواهد رفت. این دیدار برای شاگردان ساپینتو اهمیت زیادی دارد، چرا که آبی‌پوشان پس از چند نتیجه پرفراز و نشیب به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی هستند.

در کنار مسابقات داخلی، استقلال باید خود را برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا نیز آماده کند. آبی‌ها در هفته سوم این رقابت‌ها میزبان تیم الوحدات اردن خواهند بود؛ دیداری که نقش تعیین‌کننده‌ای در جایگاه استقلال در گروه خود دارد و ساپینتو امیدوار است تیمش با حمایت هواداران در تهران به پیروزی برسد.