تلاش قسام برای اسارت نظامی اسرائیلی؛ «کاتز» در منطقه بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، گردانهای قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد که یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه البرادعی در اطراف خیابان دهم در جنوب شهر غزه با بمبی شدید هدف قرار دادند.

همزمان کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد: گروهی از مبارزان حماس به یک مرکز ارتش اسرائیل در مرکز غزه حمله کردند. آنها تلاش کردند که نظامیان اسرائیلی را به اسارت بگیرند. شماری از مبارزان قسام پس از حمله به این پایگاه و تلاش برای اسارت یک نظامی موفق به عقب‌نشینی شدند.

در همین حال، منابع عبری از درگیری شدید مقاومت با نیروهای اشغالگر در شمال غرب شهر غزه خبر دادند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: مرکزی که نیروهای حماس به آن در مرکز غزه حمله کرده اند محل استقرار نیروهای تیپ گولانی است. قبل از حمله به مرکز تیپ گولانی در جنوب شهرغزه یسرائیل کاتز با فرمانده تیپ گولانی در منطقه ای که زیاد از محل حمله نیروهای حماس دور نبود، دیدار کرده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: حمله به مرکز ارتش در شهر غزه را دفع کردیم. کاتز اندکی قبل از این حمله از مکانی که نیروهای حماس به آن حمله کردند، بازدید کرده بود.

رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم امروز از محله الصبره در شهر غزه بازدید به عمل آورده است.

از سوی دیگر منابع عبری اعلام کردند: ارتش مدعی عدم تلفات است اما بالگردهایی حامل نظامیان مجروح در بیمارستان بلینسون بر زمین نشسته اند.