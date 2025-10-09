حجت‌الاسلام جلیل محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: راهپیمایی ضدصهیونیستی مردم مؤمن و انقلابی خراسان شمالی جمعه بلافاصله پس از اقامه نماز جمعه در تمامی شهرهای استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این راهپیمایی از مقابل میعادگاه‌های نماز جمعه آغاز خواهد شد و مردم با سردادن شعارهای ضد استکباری و ضدصهیونیستی، انزجار خود را از جنایات رژیم اشغالگر قدس اعلام می‌کنند.

محمدی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی نشان‌دهنده بیداری اسلامی، حمایت از مردم مظلوم فلسطین و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.