به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مطالب منتشر شده در رسانههای صهیونیستی بعد از حصول توافق آتش بس در نوار غزه به ویژه با توجه به باقی ماندن مقاومت فلسطین در این باریکه، نشان میدهد که صهیونیستها از نتایج جنگ و همچنین آتش بسی که اتفاق افتاده ناراضی هستند.
در این زمینه یاریو لوین، معاون نخست وزیر و وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی گفت این توافق بهای سنگینی دارد و آزادی «تروریستها» بهای بسیار سنگینی است. وی ادامه داد: ما به تلاشهای خود ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که حماس دوباره سلاح و کنترل نوار غزه را به دست نمیگیرد.
زیوی یحزکلی، تحلیلگر صهیونیست در امور عربی اظهار داشت: حماس نه نابود شد و نه از صحنه کنار رفت. سوال ما این است که آیا ما پیروز شدهایم؟ آیا توانستیم ایدئولوژی و تهدید حماس را از بین ببریم؟
باروخ یدید، دیگر تحلیلگر و روزنامه نگار صهیونیست، با انتقاد از ایدهای که منجر به آزادی اسرای فلسطینی از زندانهای رژیم صهیونیستی میشود گفت: حماس همانطور که متعهد شده بود در آزادی اسرای فلسطینی موفق عمل کرد.
از سوی دیگر، آوی یسخاروف، تحلیلگر امور عربی در روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گفت که حماس در صحنه سیاسی و بین المللی بر تل آویو پیروز شد.
وی افزود: ویرانیهای گسترده و تعداد زیاد قربانیان، نفرت از اسرائیل را نه تنها در غزه و کرانه باختری، بلکه در هر گوشهای از جهان افزایش خواهد داد. شما به هر شهری در اروپا بروید، میزان شکست سیاسی تلآویو را خواهید دید.
این تحلیلگر صهیونیست به تظاهراتهای همبستگی با نوار غزه در سراسر جهان اشاره و تاکید کرد: حماس در بسیج گروههای مردمی در اروپا برای نشان دادن همبستگی با آن موفق بوده است؛ در حالی که تلآویو در این زمینه شکست خورد.
وی هشدار داد که جدیترین مشکل، شکست شرم آور کابینه نتانیاهو در جلب افکار عمومی آمریکاست؛ جایی که افکار عمومی این کشور از جمله در حزب جمهوریخواه، علیه تل آویو شده است. همچنین به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کشورهای بزرگ غربی یکی از دستاوردهای حماس در عرصه سیاسی و نتیجه فقدان استراتژی تلآویو است.
یسخاروف افزود که با وجود تخریب گسترده در غزه و افزایش تعداد کشتهشدگان فلسطینی به حدود 67 هزار نفر و با وجود از بین رفتن رهبران نظامی عالی حماس، این جنبش نبرد طوفان الاقصی را چیزی جز پیروزی نمیبیند. اسرائیل، جنگ را به یک هدف سیاسی تبدیل کرده و اهداف سیاسی را که جنگ برای آنها آغاز شده بود، نادیده گرفته است.
در همین زمینه یک رسانه راست افراطی رژیم صهیونیستی که خودش را «دکترین مبارزه برای ارتش اسرائیل»، مینامد از استقبال ارتش این رژیم از توافق آتش بس انتقاد کرده و نوشت «چه اتفاقی افتاده است؟ چه کسی از شما خواست که از این توافق استقبال کنید؟ آیا شما یک حزب هستید؟ وظیفه شما حذف حماس بود».
همچنین اوفرا لوینسون نویسنده صهیونیست در روزنامه هاآرتص اظهار داشت که ایده راست افراطی به پایان رسیده است. در این آتش بس نه غزه اشغال می شود و نه ایجاد شهرکها در آنجا اتفاق می افتد.
نظر شما