جزئیات جدید توافق آتش بس از زبان عضو ارشد حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسامه حمدان، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «العربی» جزئیات توافق حاصل شده برای پایان جنگ غزه را تشریح کرد.

وی تأکید کرد که توافقی که دو طرف با آن موافقت کرده‌اند، پایان نهایی جنگ علیه غزه است. حمدان گفت که جهان باید رفتار رژیم صهیونیستی را در اجرای مفاد این توافق به‌ دقت زیر نظر بگیرد.

این عضو ارشد حماس افزود که تبادل اسرا تنها در صورتی انجام خواهد شد که توافقی رسمی برای پایان جنگ اعلام شود. وی خاطر نشان کرد که مهم‌ترین محور این توافق، توقف کامل جنگ علیه نوار غزه است.

بنا بر اظهارات این مقام حماس، میانجی‌ ها تضمین داده‌اند که رژیم صهیونیستی این توافق را نقض نخواهد کرد و تصمیم گرفته شد که اعلام رسمی آتش‌بس از سوی طرف آمریکایی صورت گیرد.

این رهبر حماس در ادامه گفت: بر اساس توافق، قرار است ۲۵۰ نفر از اسرای محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ نفر از اسرای غزه آزاد شوند. همچنین همه نام‌های رهبران اسیر در فهرست افراد خواستار آزادی گنجانده شده است.

حمدان ابراز داشت که اجرای آتش‌بس پس از تصویب نهایی آن در کابینه رژیم صهیونیستی آغاز خواهد شد و بر اساس مراحل توافق، ارتش اشغالگر باید از شهر غزه، شمال، رفح و خان‌یونس عقب‌نشینی کند.

حمدان توضیح داد که مرحله نخست توافق، تحقق اصلی‌ترین خواسته مردم فلسطین یعنی توقف جنگ علیه غزه است و در همین چارچوب، پنج گذرگاه برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه باز خواهد شد.

وی افزود: از میانجی‌ها خواسته‌ایم که پرواز پهپادهای صهیونیست بر فراز غزه برای تسهیل اجرای عملیات تبادل اسرا متوقف شود.

به گفته حمدان، نهادهای بین‌المللی بر روند توزیع کمک‌ها نظارت خواهند داشت، نه مؤسسات داخلی تحت کنترل رژیم صهیونیستی.

وی بار دیگر تأکید کرد که حماس و دیگر گروه‌های مقاومت بر لزوم تضمین پایبندی رژیم صهیونیستی به اجرای توافق تأکید کرده‌اند.

حمدان همچنین گفت: اداره نوار غزه باید به‌ دست شخصیت‌های ملی فلسطینی و بدون هیچ‌گونه مداخله اسرائیلی انجام گیرد. گروه‌های فلسطینی فهرستی شامل ۴۰ نام برای اداره غزه پس از جنگ ارائه کرده‌اند.

این رهبر حماس تاکید کرد: ما هرگز اجازه نخواهیم داد اشغالگران در امور داخلی ما دخالت کنند.

اسامه حمدان همچنین خطاب به کشورهای منطقه و جامعه جهانی گفت: هر کس می‌خواهد به ملت ما کمک کند، باید این کار را بدون هیچ‌گونه سناریوی قیمومت یا تحمیل حاکمیت انجام دهد.