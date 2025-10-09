  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

دفتر نتانیاهو: آتش‌بس پس از تصویب کابینه اجرایی می‌شود

دفتر نتانیاهو: آتش‌بس پس از تصویب کابینه اجرایی می‌شود

دفتر نخست وزیر اشغالگران صهیونیست در بیانیه ای اعلام کرد: آتش‌بس (در غزه) پس از تصویب توسط کابینه اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اشغالگران صهیونیست با صدور بیاینه ای اعلام کرد که توافق آتش‌بس غزه پس از تصویب کابینه این رژیم به اجرا در خواهد آمد.

کانال ۱۲ صهیونیست ها هم این خبر را رسانه ای کرد.

قرار است کابینه صهیونیست ها ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۲:۰۰ به وقت بین المللی؛ ۱۵:۳۰ به وقت تهران) برای تصویب توافق آتش‌ بس تشکیل جلسه دهد.

این در حالیست که المیادین و برخی از دیگر رسانه های پیشتر اعلام کرده بودند که آتش‌ بس غزه از ساعت ۹:۰۰ به وقت بین المللی (۱۲:۳۰ به وقت تهران) به اجرا درآمده است.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از منابعی در دفتر نتانیاهو گزارش داد: آتش‌بس تنها پس از تصویب آن توسط دولت در شامگاه امروز به اجرا درخواهد آمد.

شبکه ۱۳ نیز اعلام کرد که عقب‌نشینی ارتش از نوار غزه پس از تصویب توافق توسط دولت آغاز خواهد شد.

کد خبر 6616897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها