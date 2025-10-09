به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر،هانیه نخبه الفقهایی، دبیر علمی اولین سمپوزیوم فناوری‌های نوظهور در مهندسی بافت استخوان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، در بیست و ششمین کنگره سمپوزیوم فناوری‌های نوظهور گفت: در این سمپوزیم فناوری های نوظهور را در استخوان بررسی می کند؛ مانند مهندسی بافت،لیز و سلولهای بنیادی است که انتظار داریم در دهه آینده درمان‌های نوظهور تحت تاثیر مهندسی بافت قرار گیرد.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: زمانی که ترکیبی از این‌ها را در آزمایشگاه و بالین استفاده می کنیم بافت ها را تولید می‌کنیم؛ ظهور و بروز تکنولوژی‌های جدید موجب شده در درمان‌های دندانپزشکی نیز شاهد تغییرات زیادی باشیم.

وی با اشاره به اهمیت درمانی مهندسی بافت،متذکر شد: این روش های درمانی تغییرات مثبتی در درمان وراحتی بیماران ایجاد می کند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: علم مهندسی بافت در سال ۱۹۹۳ مطرح شد. استفا ده از این روش در حوزه دندانپزشکی نیز ۱۵ سال است در کشور انجام می شود.

نخبه الفقهایی افزود: پیوند استخوان در گذشته از بافت استخوان فرد گرفته می شد و در فک بیمار مورد استفاده قرار می گرفت اما اکنون دنیا به سمتی حرکت می کند که داربست به جای استخوان خود بیمار در آزمایشگاه تولید شود و استفاده کند.

وی اذعان کرد: تاکنون در ساخت استخوان با این روش رشد ۶۰ درصدی داشته آیم.در حال حاضر نیز در دندانپزشکی و استفاده از لیزر به بازسازی بافت استخوان کمک می کند.

نخبه الفقهایی در پایان خاطر نشان کرد: جنس بافت های تولید شده از سرامیک ،پلیمر و یا ترکیب این دو و نیز هیدروژن است.