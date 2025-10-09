حضور وزیر ورزش در اردوی تیم ملی قایقرانی روئینگ بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر احمد دنیامالی به استان آذربایجان غربی، امروز (پنجشنبه 17 مهر) انجام شد. او در جریان این سفر از اردوی تیم ملی قایقرانی روئینگ گبانوان در سد چایی ارومیه بازدید کرد.

تیم ملی روئینگ بانوان در حال حاضر دهمین اردوی آماده سازی خود را برای شرکت در رقابت های قهرمانی ۲۰۲۵ آسیا در تایوان پشت سر می گذارد و شنبه عازم این مسابقات می شود.

بانوان قایقرانی کشورمان در دیداری که با وزیر ورزش وجوانان ضمن تشریح وضعیت آمادگی خود، به بیان دغدغه ها وکمبودهای سخت افزاری در این رشته پرداختند.

دنیامالی که خود سابقه ریاست فدراسیون قایقرانی را در دهه های قبل دارد، با توجه به شناخت دقیق از این رشته، شنونده مطالبات این ملی پوشان بود و دستورات لازم را برای بهبود هر چه بهتر وضعیت فدراسیون تازه تاسیس رویینگ داد.

فدراسیون روئینگ با هدف ارتقای سطح کیفی تیم دختران به تازگی یک مدیرفنی خارجی زن را برای این تیم استخدام کرده است. آناستازیا مربی روسیه‌ای تیم بانوان نیز در دیدار با دکتر دنیامالی گزارشی از وضعیت این تیم شرح داد.