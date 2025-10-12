به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در مراسم بدرقه کاروان های ورزشی اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی ریاض 2025 و بازیهای آسیایی جوانان بحرین گفت: خوشبختانه یک کاروان خوب و منسجم برای حضور در دو رویداد مهم بازیهای کشورهای اسلامی و بازیهای آسیایی جوانان آماده شده که تلاش میکنند بهترین نتیجه را کسب کنند.
وی تاکید کرد: این اطمینان را به مردم عزیز ایران میدهیم که همه جامعه ورزش هم قسم شدهاند که برای کشور مدالهای رنگارنگی در همه رویدادها به ارمغان بیاورند.
احمد دنیامالی تاکید کرد: یک نظام همدلی و همبستگی بین همه مسئولین به طور خاص بین وزارت ورزش، کمیته المپیک، پارالمپیک و روسای فدراسیونها ایجاد شده است. باید تلاش کنیم بتوانیم در همه رشتهها موفق شویم و پرچم ایران را به اهتزار درآوریم.
وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: این گامها را برمیداریم که بتوانیم در بازیهای آسیایی ناگویا خوش بدرخشیم و در این مسابقات روسفید خواهیم بود. این قول را به رهبر انقلاب، رئیسجمهور و همه مردم میدهیم که تمام توانمان را برای درخشش کاروان ایران به کار بگیریم.
نظر شما