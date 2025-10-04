سرپرست فدراسیون روئینگ منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، پس از استعفای محسن شادی از سرپرستی فدراسیون رویینگ وزارت ورزش سرپرست جدید این فدراسیون را منصوب کرد.
در حکم صادر شده از سوی احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان آمده است:
آقای مهران تیشهگران، با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی به عنوان سرپرست فدراسیون روئینگ جمهوری اسلامی ایران منصوب میشوید.
انتظار میرود ضمن رعایت اصل بیطرفی، عدالت محوری و عدم حضور در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رییس و سایر اعضای هیات رییسه فدراسیون اقدام نمایید.توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.
