  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۸

سرپرست فدراسیون روئینگ منصوب شد

سرپرست فدراسیون روئینگ منصوب شد

وزیر ورزش و جوانان طی حکمی مهران تیشه‌گران را به عنوان سرپرست فدراسیون روئینگ منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، پس از استعفای محسن شادی از سرپرستی فدراسیون رویینگ وزارت ورزش سرپرست جدید این فدراسیون را منصوب کرد.

در حکم صادر شده از سوی احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان آمده است:

آقای مهران تیشه‌گران، با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد و تجربه جناب‌عالی در امور مدیریتی به عنوان سرپرست فدراسیون روئینگ جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود ضمن رعایت اصل بی‌طرفی، عدالت محوری و عدم حضور در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رییس و سایر اعضای هیات رییسه فدراسیون اقدام نمایید.توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.

کد خبر 6611535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها