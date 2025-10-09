دنیامالی: ارومیه یکی از مهدهای رشته رویینگ در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی ظهر پنجشنبه در بازدید از اردوی تیم ملی رویینگ بانوان در سدشهرچایی ارومیه اظهار کرد: همه مقدمات لازم برای تمرین بهتر و موثرتر بانوان در رویینگ فراهم شده و من تاکید دارم که بهترین شرایط برای افتخارآفرینی دختران ما ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در نظر داریم که حتما مدال طلای رویینگ بانوان را نیز برای اولین بار در این مسابقات تجربه کنیم، گفت: تمرینات این رشته بسیار سخت است ولی میتوان با پشتکار زمینه موفقیت را فراهم کرد.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به پیشرفتهای خوب انجام شده نسبت به بازیهای آسیایی گذشته گفت: کسب حدود ۳۰ مدال طلا در بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن را در دستور کار داریم که در این میان، روی رویینگ حساب ویژه ای باز شده است.
دنیا مالی در سد شهرچایی ارومیه با اعضا تیم ملی روئینگ زنان ایران که قرار است شنبه عازم مسابقات قهرمانی اسیا در ویتنام شوند دیدار کرد و شرایط اردویی و امادگی ورزشکاران را از نزدیک بررسی کرد.
وزیر ورزش وجوانان در این دیدار بزای رفع مشکلات تیم ملی روئینگ از جمله پاداش قهرمانی و افزایش حقوق اعضا تیم ملی قول مساعد داد.
وی فردا در ادامه سفر به استان با اعضا تیم ملی روئینگ مردان که در سد مهاباد اردو زدهاند دیدار خواهد کرد.
استاندار آذربایجانغربی نیز با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و ورزشی استان، افزود: سد شهرچایی به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و آرامش محیطی، یکی از بهترین محلها برای برگزاری اردوهای قایقرانی در کشور است که افتخار میزبانی از تیم ملی روئینگ بانوان را دارد.
اردوی تیم ملی روئینگ بانوان، با حضور ورزشکارانی از استانهای مختلف کشور از جمله آذربایجانغربی، تهران، مازندران و گیلان در سد شهرچایی و بخش خوش آب و هوای سیلوانا شهرستان ارومیه برگزار شده و هدف آن آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ و بازیهای آسیایی ناگویا است.
