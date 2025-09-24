مربی روسیه ای روئینگ در دیدار با وزیر ورزش برنامه های خود را شرح داد

به گزارش خبرگزاری مهر، وسولود مربی روسیه ای روئینگ که چند روزی است به ایران آمده و قرار است هدایت قایقرانان تیم ملی مردان فدراسیون تازه تاسیس روئینگ را برعهده داشته باشد، عصر امروز با وزیر ورزش و جوانان دیدار کرد و در این ملاقات برنامه های خود را به منظور حضور موفق در بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن ارائه کرد.

احمد دنیامالی در این دیدار با ابراز خوشحالی از حضور این مربی روسیه‌ای در ایران اظهار داشت: آرزوی موفقیت دارم برای شما و امیدوارم که روئینگ ایران از ظرفیت شما استفاده خوبی کند. هر کاری بتوانیم انجام می‌دهیم که شرایط برای ملی‌پوشان و کادر فنی روئینگ در جهت کسب موفقیت آماده شود و بتوانند تمرینات خوبی را انجام دهند و برای حضور در مسابقات آماده شوند.



وی ادامه داد: آکادمی ملی المپیک تجهیزات بسیار خوبی دارد که کادر فنی روئینگ می‌تواند از این تجهیزات برای ارزیابی و سنجش وضعیت ملی‌پوشان استفاده کند. ما اگر می‌خواهیم تیم ملی قوی داشته باشیم باید امکانات و شرایط لازم را در اختیار کادر فنی قرار دهیم.



وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: باعث خوشحالی است که مربی روسیه‌ای روئینگ ایران نگاه خوبی به توسعه این رشته در ایران دارند. وجود آقای وسولود و خانم آناستازیا در ایران قطعاً به رشد و توسعه روئینگ کمک می‌کند.



وسولود مربی روسیه‌ای روئینگ ایران نیز با قدردانی از وزیر ورزش برای برگزاری این دیدار اظهار داشت: خوشبختانه در ارومیه و مهاباد شرایط نسبتاً خوبی برای ملی‌پوشان وجود دارد ولی ما نیاز به امکانات بیشتر داریم. مهاباد بهترین مکانی است که برای برگزاری اردوها مشخص شده است و شهر بسیار زیبایی است.



وی گفت: یکی از برنامه‌های ما این است که در صورت امکان یک اردوی آماده‌سازی در ترکیه برگزار کنیم چراکه به آمادگی ملی‌پوشان کمک می‌کند. همچنین ما نیاز به ۳ اسکله در مهاباد داریم که ملی‌پوشان مشکلی برای ورود و خروج از آب نداشته باشند.



وی خاطرنشان کرد: تشکر می‌کنم از پذیرایی و مهمان‌نوازی فدراسیون روئینگ که همه شرایط را برای اقامت من در مهاباد و ارومیه فراهم کرده است و همه در تلاش هستیم که بهترین اتفاق را برای روئینگ ایران رقم بزنیم.



مربی روسیه‌ای روئینگ ایران بیان کرد: در حال حاضر مربیان بسیار خوبی در کنار ما در تیم ملی هستند که به لحاظ فنی قابلیت‌های بالایی دارند و به بچه‌ها انگیزه می‌دهند. برنامه خوبی برای تیم ملی داریم و امیدواریم که بهترین نتیجه را کسب کنیم. اگر می‌خواهیم در بازی‌های آسیایی ناگویا موفق شویم نیاز به هماهنگی بیشتر داریم.