به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از یک منبع سیاسی گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی مرحله اول عقب نشینی جزئی خود را طی ۲۴ ساعت نخست از زمان اجرای توافق آتش بس عملیاتی می کند.

بر اساس این گزارش، عقب نشینی جزئی ارتش رژیم صهیونیستی قبل از آزادسازی اسرای صهیونیست صورت خواهد گرفت.

منبع مذکور اضافه کرد، بعد از این اقدام، آمریکا یک بیانیه صادر می کند که در آن تکمیل گام های بعدی را اعلام می نماید. اسرای صهیونیست طی ۷۲ ساعت بعد از تکمیل مرحله نخست عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی به اراضی اشغالی برمی گردند.

هاآرتص نوشت، تل آویو اطلاعات مشخصی در خصوص زمان بازگشت اسرا ندارد و احتمال می دهد این روند قبل از روز یکشنبه آغاز شود.