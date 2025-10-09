به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در حالی که منابع صهیونیستی و فلسطینی رسما دستیابی به آتش بس در غزه را تأیید کرده اند تانک های رژیم صهیونیستی آوارگان فلسطینی را در خیابان الرشید نزدیک پل وادی غزه هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، تانک های رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم به سمت آوارگان فلسطینی که در سایه دستیابی به آتش بس قصد داشتند به شهر غزه برگردند شلیک کردند.

علاوه بر این قایق های اشغالگران نیز به صورت مستقیم شهروندان فلسطینی را در خیابان البحر هدف قرار دادند.

جنگنده های صهیونیست نیز محله التفاح واقع در شرق شهر غزه را بمباران کردند. این حملات هوایی اردوگاه الشاطئ در غرب شهر غزه را هدف قرار داد.