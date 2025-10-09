به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به توافق آتش بس غزه برای سرپوش گذاشتن بر شکست این رژیم مقابل جنبش حماس مدعی شد: از هیچ کدام از اهداف جنگ یا پایان دادن به حاکمیت حماس در غزه دست برنداشته ایم.

وی اضافه کرد: گسترش دامنه روند عادی سازی روابط در منطقه به نفع ما است. امروز در نشست کابینه به نفع طرح آزادسازی اسرای اسرائیلی رأی خواهم داد.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در حالی این سخنان را مطرح می کند که یکی از مهم ترین اهداف اعلام شده از سوی تل آویو طی ۲ سال گذشته نابودی کامل حماس و رزمندگان فلسطینی بود؛ هدفی که نه تنها محقق نشد بلکه پایداری نیروهای مقاومت باعث شد سران صهیونیست مجبور شوند با نمایندگان حماس بر سر توافق آتش بس رایزنی کنند.