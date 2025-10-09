  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

تقلای وزیر خارجه رژیم صهیونیستی برای توجیه شکست تل‌آویو

در حالی که رژیم صهیونیستی بعد از گذشت ۲ سال نتوانست هدف اعلامی خود را مبنی بر نابودی حماس محقق کند وزیر خارجه این رژیم تلاش کرد بر شکست ناشی از توافق آتش بس برای تل آویو سرپوش بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به توافق آتش بس غزه برای سرپوش گذاشتن بر شکست این رژیم مقابل جنبش حماس مدعی شد: از هیچ کدام از اهداف جنگ یا پایان دادن به حاکمیت حماس در غزه دست برنداشته ایم.

وی اضافه کرد: گسترش دامنه روند عادی سازی روابط در منطقه به نفع ما است. امروز در نشست کابینه به نفع طرح آزادسازی اسرای اسرائیلی رأی خواهم داد.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در حالی این سخنان را مطرح می کند که یکی از مهم ترین اهداف اعلام شده از سوی تل آویو طی ۲ سال گذشته نابودی کامل حماس و رزمندگان فلسطینی بود؛ هدفی که نه تنها محقق نشد بلکه پایداری نیروهای مقاومت باعث شد سران صهیونیست مجبور شوند با نمایندگان حماس بر سر توافق آتش بس رایزنی کنند.

کد خبر 6616989

    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      پشت درهای بسته مذاکرات حتما اسراییل بیش از نیمی از غزه را تصاحب خواهد کرد شاید هم به مرور تمام غزه را خواهد گرفت این صلح نیست اتش بس است برای گرفتن تدریجی کامل غزه و نفوذ در سوریه و لبنان

